バイオ医薬品から培養肉まで応用拡大、2031年50.73億ドル規模に達する世界細胞培養培地産業の全貌
なぜ細胞培養培地はバイオ医薬品の鍵となるのか
培地とは、微生物、植物または動物（あるいは組織）の生育と増殖を可能にするために、各種栄養素を組み合わせて調製される栄養基質である。通常、炭水化物、含窒素化合物、無機塩（微量元素を含む）、ビタミン、水などを主要成分として含有する。培地は細胞に栄養を供給し、細胞の増殖を促進する基盤であると同時に、細胞の生存環境としての役割も果たす。調製後の培地は、pHの検査と調整を行い、さらに高温滅菌または濾過滅菌による滅菌処理を必要とする。
細胞培養培地は、生物製剤の製造に不可欠な原料であり、バイオ医薬品の前臨床開発および商業生産における重要な要素であると同時に、生産コスト管理の要でもある。細胞培養を基盤とする製品やプロセスは、生物製剤の製造に広く利用されるだけでなく、遺伝子治療・細胞治療を含む各種の細胞療法や幹細胞治療分野にも広範に応用され、また生命科学研究においても欠かせない役割を担っている。
革新的研究を支える基盤、培地産業の姿
培地は微生物、細胞、組織の成長を支える不可欠な基盤であり、生命科学から製薬、食品検査、再生医療に至るまで幅広い分野で活用されている。業界の発展における最大の特徴は、研究開発の高度化と産業応用の多様化である。従来は学術研究や品質検査用途が中心であったが、近年はバイオ医薬品の量産体制や細胞治療の実用化に伴い、培地の役割が「研究支援」から「産業基盤」へとシフトしている。特に、無血清培地や動物由来成分を排除した培地の需要は、規制強化と倫理意識の高まりにより急速に増加しており、技術的進化と市場の拡大が相互に促進する構造が確立されつつある。
市場動態を牽引する要因は何か
市場動態において注目すべきは、製薬企業や研究機関に加えて、食品や化粧品分野まで培地の利用が拡大している点である。例えば細胞培養肉や機能性化粧品研究では、培地は製品の品質やコストを左右する核心的要素であり、持続可能な開発と直結している。LP Informationが2025年に発表した最新レポートによれば、グローバル市場は引き続き拡大傾向にあり、主要プレーヤーは製薬企業向け培地の強化に加え、産業応用型培地のラインアップ拡充を進めている。さらに、各国政府が再生医療やバイオエコノミー政策を後押ししており、資本流入や研究投資の加速が市場の成長を下支えしている。こうした背景から、培地産業は単なる実験材料を超えて、未来産業を形作る「戦略資源」として位置づけられている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界培地市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/583105/culture-media）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.9%で、2031年までにグローバル培地市場規模は50.73億米ドルに達すると予測されている。
図. 培地世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341725/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341725/images/bodyimage2】
図. 世界の培地市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、培地の世界的な主要製造業者には、Thermo Fisher、Merck、Cytiva、Corning、Fujifilm、Lonza、Jianshun Biotechnology、Stemcell Technologies、Kohjin Bio、Sartoriusなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約78.0%の市場シェアを持っていた。
