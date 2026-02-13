コマニーが “はたらく場づくり”を考える特別対談をオンラインで開催 ～地方拠点・金沢営業所のはたらく環境におけるデザインや間づくりの重要性をライブ配信～
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、同社の間づくり研究所の主催で2026年2月20日にはたらく環境におけるデザインや「間づくり」の重要性をテーマとしたオンラインイベントを開催することをお知らせします。
働き方が多様化する中、従業員が創造性を発揮し、心理的安全性が確保された環境づくりは企業価値向上に欠かせなくなりました。今回2026年1月にリニューアルした当社の金沢営業所にて、「はたらく環境におけるデザインや間づくりの重要性」をテーマにした対談イベントを開催いたします。
当日は、金沢営業所の設計に携わった山岸製作所 代表取締役・山岸晋作氏と、当社の間づくり研究所 所長・塚本直之氏による対談のほか、金沢営業所のコンセプト紹介や案内を現地で行い、北陸における新たなワークプレイスの価値創造について深く掘り下げます。デザインや空間設計がどのように人の行動や組織の文化に影響を与えるか、そして設計に至るまでにどれだけ働く人の表面化されない声を引き出すことが重要か、実例を交えて紐解きます。
このイベントが地方の事務所の新しい姿に関心のある企業担当者、働き方改革に関わる皆様のオフィス改善のヒントになればと思います。ご参加をお待ちしています。
【イベント概要及び視聴申込方法について】
■タイトル：はたらく場を“再設計” する、デザインと間づくりが変えるこれからの職場
■開催日時：2026年2月20日(金) 11:00～12:00
■開催方法：zoomウェビナーによるオンライン開催（事前申込制：期限 2月18日 20時）
■申込先 ：右記URLもしくはQRコード https://x.gd/viKN1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341706/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341706/images/bodyimage2】
【登壇者プロフィール】
株式会社山岸製作所 代表取締役社長 山岸 晋作
1972年石川県金沢市に生まれる。オハイオ州立大学卒業後、プライスウォーターハウスクーパースに入社。ワシントンＤＣオフィスに勤務。アメリカ合衆国政府をクライアントに教育助成金申請システムを構築するプロジェクトに参画。2004年山岸製作所入社。2010年代表取締役に就任。
代表取締役社長就任後、財務状況悪化の原因であった創業ビジネスである家具製作工場閉鎖を決断。その後インテリア部門の再生やオフィス改革を通した自社の働き方改革の体験売りを推進することで同社のＶ字回復を実現。特に柔軟な働き方を活用し生産性の向上や採用力を強化することで企業価値を高めた。
2024年にテレワークトップランナー総務大臣賞を受賞し、中小企業であることの強みや同社の持つ独自性を活かした新しい働き方や暮らし方を実践、推進している。
コマニー株式会社 間づくり研究所 所長 塚本直之
コマニー株式会社 取締役 専務執行役員。
1981年石川県小松市に生まれる。成蹊大学経済学部経営学科卒。スタンレー電気（株）、トヨタ自動車（株）出向を経て、2010年にコマニー（株）へ戻る。
自社の社是である「全従業員の物心両面の幸福（しあわせ）を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献する」を理念に、社内研修の監修や組織開発、事業再定義などを推進。「はたらく」を通じてウェルビーイングを実現し、事業ドメイン「間づくり」を活かしたCSV活動で、「きれいごとがまかり通る世界」を創ることを追求している。
配信元企業：コマニー株式会社
