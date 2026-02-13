『ブルーアーカイブ』より、「ワカモ」録り下ろしボイスを搭載した コラボレーションANC（アクティブノイズキャンセリング）ワイヤレスイヤホンが登場！ 2月14日（土）15：00から受注販売開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、コラボ第３弾としてANC（アクティブノイズキャンセリング）搭載完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」とスマートフォンゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-※1』とのコラボレーションモデルを、2月14日（土）15時より受注販売いたします。
本コラボレーションモデルは、コラボ第3弾として「ブルーアーカイブ ver.ワカモ」モデルとして、左右ハウジングにはヘイローと花の意匠をモチーフとしてデザイン、充電ケースには狐の面をベースにキャラクターと作品をイメージしたデザインになります。
搭載ボイスガイダンスは「ワカモ」（cv: 斎藤千和）のボイスで、電源オンオフ、ペアリング時やタップ音など、計13ワードのボイスを楽しむことができます。さらに、パッケージには今回のコラボモデルのために描き下ろされたイラストとなり、『Hellartsアートチーム』（@envanishmentor）様による描き下ろしイラストとなります。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ(R)社製のSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACだけでなくオーディオコーデックのQualcomm(R) aptXTM Adaptiveに対応。対応する最新Android端末との組み合わせで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
なお、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する新技術「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。本機種の特徴としてANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載し、また防水機能（IPX4）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。
同時に描き下ろしイラストを使用した「ワイヤレス充電器」、「A4クリアファイル」、「アクリルスタンド」、「缶バッジ」を受注販売（受注生産）します。
また弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」に2月14日（土）15:00よりイヤホンの実機展示を実施いたします。音質やボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付も行います。
※1 『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』とは
『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』は、2021年にリリースされた、Yostarが贈る【学園×青春×物語】が融合したスマホゲームアプリです。 本作は、様々な学園に通う少女たちが織りなすポップなストーリーとアニメ風のビジュアル、そしてフル3Dで描かれる次世代ビジュアルのタクティカルバトルが特徴のキャラクターRPGです。
【公式サイト＆公式SNS】
■公式サイト: https://bluearchive.jp/
■公式X：https://x.com/Blue_ArchiveJP （＠Blue_ArchiveJP）
■公式YouTube：：https://www.youtube.com/@BlueArchive_JP （＠Blue_ArchiveJP）
