物流用はかりの世界市場2026年、グローバル市場規模（卓上式、台はかり、床置き型、ベルト式、クレーン式、その他）・分析レポートを発表
2026年2月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「物流用はかりの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、物流用はかりのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界における物流用はかり市場の現状と将来展望について、定量分析および定性分析の両面から包括的に整理した内容です。物流用はかりとは、物流産業で重要な役割を担う計量機器の総称であり、貨物、荷物、原材料など多様な対象物の重量を測定します。
大型で重い物品に対応する台はかり、小型品向けの卓上型、重量から個数を推定する計数機能付き、搬送帯上の材料を連続測定するベルト式など、用途に応じて複数の形態があります。重量を正確に把握することは在庫管理の精度向上に直結し、出荷や運賃計算の正確化、重量制限順守による安全確保と法令対応にも不可欠です。さらに製造工程では、原材料配合の管理や完成品の包装精度の確保を通じて品質管理を支えます。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界の物流用はかり市場規模は、2024年時点で約7億1000万米ドルと評価されています。今後は物流量の拡大と倉庫運営の高度化を背景に、市場は安定的に成長し、2031年には約9億6200万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.5パーセントであり、電子商取引の拡大による出荷件数増加、倉庫自動化投資の進展、運賃算定の厳格化が成長を後押しします。また、各国の関税制度や政策対応の違いが、地域別の競争構造や供給網の強靭性に影響を与える点も分析対象となっています。
________________________________________
市場環境と需要動向
物流現場では、作業の標準化と誤出荷防止の観点から、計量の自動化とデータ連携の重要性が高まっています。重量情報は在庫の把握、仕分け、梱包、出荷までの一連の工程で基礎データとして活用されるため、測定精度だけでなく、処理速度や現場耐久性も重視されます。
重量超過による追加費用や安全リスクを避けるため、出荷前の確実な計量が求められています。一方で、設置スペースや現場環境の制約、機器更新コスト、運用教育の負担が導入や更新を遅らせる要因となる場合もあります。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、Mettler-Toledo、Avery Weigh-Tronix、Minebea Intec、Bizerba、Yamato、Precia Molen、DIGI、Arlyn Scales、Kern & Sohn、T-Scale などの企業が参入しています。
各社は計量精度、耐久性、校正や保守体制、現場システムとの連携性を競争軸として市場展開を進めています。本レポートでは、企業概要に加えて販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点の市場占有状況の推計も示しています。
________________________________________
製品別および用途別分析
製品タイプ別では、卓上型、台はかり、床置き型、ベルト式、クレーン式、その他に分類されます。卓上型は小型荷物や作業台での計量に適し、台はかりや床置き型は大型荷物やパレット単位の運用で需要が高いです。
ベルト式は搬送工程での連続計量に適しており、クレーン式は吊り下げ搬送を伴う現場で活用されます。用途別では、倉庫、出荷および貨物輸送、その他に分けて分析され、特に倉庫と輸送分野での需要が市場の中心となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「物流用はかりの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、物流用はかりのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界における物流用はかり市場の現状と将来展望について、定量分析および定性分析の両面から包括的に整理した内容です。物流用はかりとは、物流産業で重要な役割を担う計量機器の総称であり、貨物、荷物、原材料など多様な対象物の重量を測定します。
大型で重い物品に対応する台はかり、小型品向けの卓上型、重量から個数を推定する計数機能付き、搬送帯上の材料を連続測定するベルト式など、用途に応じて複数の形態があります。重量を正確に把握することは在庫管理の精度向上に直結し、出荷や運賃計算の正確化、重量制限順守による安全確保と法令対応にも不可欠です。さらに製造工程では、原材料配合の管理や完成品の包装精度の確保を通じて品質管理を支えます。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界の物流用はかり市場規模は、2024年時点で約7億1000万米ドルと評価されています。今後は物流量の拡大と倉庫運営の高度化を背景に、市場は安定的に成長し、2031年には約9億6200万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.5パーセントであり、電子商取引の拡大による出荷件数増加、倉庫自動化投資の進展、運賃算定の厳格化が成長を後押しします。また、各国の関税制度や政策対応の違いが、地域別の競争構造や供給網の強靭性に影響を与える点も分析対象となっています。
________________________________________
市場環境と需要動向
物流現場では、作業の標準化と誤出荷防止の観点から、計量の自動化とデータ連携の重要性が高まっています。重量情報は在庫の把握、仕分け、梱包、出荷までの一連の工程で基礎データとして活用されるため、測定精度だけでなく、処理速度や現場耐久性も重視されます。
重量超過による追加費用や安全リスクを避けるため、出荷前の確実な計量が求められています。一方で、設置スペースや現場環境の制約、機器更新コスト、運用教育の負担が導入や更新を遅らせる要因となる場合もあります。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、Mettler-Toledo、Avery Weigh-Tronix、Minebea Intec、Bizerba、Yamato、Precia Molen、DIGI、Arlyn Scales、Kern & Sohn、T-Scale などの企業が参入しています。
各社は計量精度、耐久性、校正や保守体制、現場システムとの連携性を競争軸として市場展開を進めています。本レポートでは、企業概要に加えて販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点の市場占有状況の推計も示しています。
________________________________________
製品別および用途別分析
製品タイプ別では、卓上型、台はかり、床置き型、ベルト式、クレーン式、その他に分類されます。卓上型は小型荷物や作業台での計量に適し、台はかりや床置き型は大型荷物やパレット単位の運用で需要が高いです。
ベルト式は搬送工程での連続計量に適しており、クレーン式は吊り下げ搬送を伴う現場で活用されます。用途別では、倉庫、出荷および貨物輸送、その他に分けて分析され、特に倉庫と輸送分野での需要が市場の中心となっています。