楽天市場に「防犯通販ショップ 楽天市場店」を出店、EC強化へ／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也／本社：愛知県名古屋市）は、2026年2月13日、楽天市場に「防犯通販ショップ 楽天市場店」を出店いたしました。
▼防犯通販ショップ 楽天市場店はこちら
https://www.rakuten.co.jp/bohantsuhan/
■Yahoo!ショッピング店に続き楽天市場へ出店
近年、オンラインで防犯グッズや防犯カメラを購入したいというニーズが高まっていることを受け、現在多くのお客様にご利用いただいております。
「防犯通販 Yahoo!ショッピング店」に続き、楽天市場にも出店する運びとなりました。
今後は、より多くの皆様に製品をお届けできるよう、販売体制を整えてまいります。
■万引き防止タグや180°パノラマカメラなどを幅広く販売
防犯通販ショップ 楽天市場店では、店舗向けの万引き防止タグなどの防犯グッズを中心に販売しております。
あわせて、防犯カメラとして180°撮影が可能なパノラマカメラも取り扱っております。
店舗の万引き対策に役立つ防犯グッズから、屋内外の防犯に活用できる防犯カメラまで、目的に応じてご検討いただけます。
■防犯カメラのラインナップを順次拡充
今後は、防犯カメラのラインナップを順次拡充してまいります。
楽天市場を通じて、より手軽に、よりスムーズに、皆様のくらしに役立つ商品をお届けしてまいります。
トリニティーはこれまで、店舗やオフィス、工場、住宅など幅広い現場へ防犯カメラを提供してきました。
さらなるEC展開を通じて、地域や規模を問わず、防犯対策をより身近なものとして提供してまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260213rakuten
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
プレスリリース詳細へ