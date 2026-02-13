月刊「少年ガンガン」で連載中の人気作「僕の呪いの吸血姫」限定描き下ろしイラストを使用した賞品ラインナップの「カワセルくじ」が【復刻再販】を開始！

