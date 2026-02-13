挑戦者と支援者を集めたい！ 滋賀発のインキュベーションオフィス「TOKIZA」、クラウドファンディングをスタート
2026年2月13日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）は、 本日（2月13日）、インキュベーションオフィス「TOKIZA」オープンに向けたクラウドファンディングを開始したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341704/images/bodyimage1】
時座 -TOKIZA-
https://tokiza.jp
クラウドファンディング募集ページ
滋賀に、挑戦者が集うインキュベーションオフィス「TOKIZA」をつくる
https://camp-fire.jp/projects/918216/view
▼インキュベーションオフィス「TOKIZA」
2010年に滋賀県で創業したリーフワークス。2020年に大津市で竣工した自社ビルを本社として使用してきましたが、業績拡大と人員増加に伴い、今春、新社屋への移転を決定しました。
現本社オフィスの活用を模索するなか起業家支援の構想が生まれ、インキュベーション事業の立ち上げに至りました。
1月30日には公式サイト（https://tokiza.jp）とYouTubeチャンネル「TOKIZAギルド（https://www.youtube.com/@tokizajp）」を開設。
人とつながり、学び、挑戦できるインキュベーションオフィス「TOKIZA」の今春オープンに向け、着々と準備を進めています。
TOKIZAでは、仲間と気軽に交流できるコミュニティ機能に加え、活動拠点として活用できる柔軟なスペースを用意。セミナーやワークショップなどのイベントも定期的に開催予定です。
人と場、学びが交わる環境を通じて、「何かを始めたい人」が一歩前へ進める機会を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341704/images/bodyimage2】
▼クラウドファンディングの目的
今回のクラウドファンディングの目的は、インキュベーションオフィスTOKIZAの船出を共にする「仲間集め」です。
TOKIZAは、挑戦者の集まる場所。挑戦者への応援もまた、ひとつの挑戦といえます。
滋賀で挑戦が生まれ続ける土壌を、ただの支援者としてではなく、 同じ場に立つもう一人の挑戦者として育てていく。挑戦者と挑戦者の交わりから生まれるエネルギーが、TOKIZAを生きたプロジェクトにする。
その想いから、クラウドファンディングの実施を決めました。
集まる支援は運営資金に留まらず、TOKIZAが踏み出す挑戦の、記念すべき第一歩となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341704/images/bodyimage3】
▼YouTubeチャンネル「TOKIZAギルド」で挑戦の過程を配信
起業家や何かに挑む人たちをフィーチャーするYouTubeチャンネル「TOKIZAギルド」。
本日公開の第3回で、クラウドファンディング企画を取り上げています。
インキュベーション事業もクラウドファンディングも、リーフワークスにとっては初挑戦。
1人目の挑戦者であるリーフワークス代表の澤が、企画の経緯や目的、クラウドファンディングで成し遂げたいこと、挑戦の舞台となる滋賀への熱い想いを、しがとせかい代表の中野氏に語りました。
TOKIZAギルド：【クラウドファンディングに初挑戦】滋賀にインキュベーションオフィスを立ち上げます！
https://youtu.be/Ry36OH4928A
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341704/images/bodyimage4】
