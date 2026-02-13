京セラ、新生活を彩るダスティピンクのセラミックナイフとセラブリッドⓇ フライパンを数量限定で販売

京セラ株式会社（代表取締役社長：谷本 秀夫）は、新生活シーズンに向けて、新色「ダスティピンク」のセラミックナイフおよびセラブリッド フライパンを数量限定※1で販売します。本製品は、2026年2月13日（金）より、京セラキッチンオンラインストア（https://kyocera-kitchen.com）の他、全国の量販店、専門店にて順次販売を開始します。

ダスティピンクのセラミックナイフ（左）とセラブリッドⓇ フライパン（右）

京セラのセラミックナイフは、鋭い切れ味が長く続き、手に持った時の軽さが特長です。セラブリッド フライパンは調理面に施したセラミック加工により、鉛・カドミウムなどの有害物質や有機フッ素化合物（PFAS※2）を含まない、安全性に優れた商品として、多くのお客様からご好評をいただいています。

■新生活向けキッチン用品のポイント

１．春を感じさせる新色ダスティピンク

さくらをイメージした新色「ダスティピンク」は、華やかさと落ち着きを兼ね備えた上品なカラーです。新生活を迎えるキッチン空間に馴染み、毎日の調理時間を彩ります。

２．深型フライパンサイズのラインアップ追加

スープや煮物などの調理にも使いやすい深型フライパンに、従来の24cm・28cmに加えて、新たに22cm・26cmをラインアップしました。用途やライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

【新生活応援キッチン用品詳細】

■ピンクリボン運動について

新生活応援キッチン用品は、京セラのピンクリボン運動の対象商品です。京セラでは、ピンクリボン運動に賛同し、2008年よりピンクリボン対象商品の売上の一部を公益財団法人日本対がん協会「ほほえみ基金」に寄付することにより、多くの人々の健康な生活を応援します。

※1 限定生産のため、なくなり次第販売終了となります。

※2 有機フッ素化合物の総称

※3 フライパンセットの26cmフライパンは、深型ではなく通常深さ（5.6cm）となります。

※ 「セラブリッド」は、京セラ株式会社の登録商標です