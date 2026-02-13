アプリ版ナレフルチャットが音声入力機能に対応！～テキスト入力のタイムラグを排除し、よりスピーディな対話を実現～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」のアプリ版に、2026年2月12日(木)、AIとのコミュニケーションをより滑らかにする「音声入力機能」を追加いたしました。本機能により、ユーザーの思考と入力のタイムラグが解消され、思いついた文章をそのまま話しかけることで、AIが即座に応答する新たな対話体験が実現されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341640/images/bodyimage1】
■背景・課題
生成AIの活用が企業全体に広がる中、従業員がAIとのコミュニケーションをより効果的に行うための環境整備が求められています。しかし、テキスト入力による従来の方式では、以下の課題が生じていました。
・思考と入力のプロセスに時間差が生まれ、アイデアの鮮度が失われる
・複雑なニュアンスやトーンを文字で表現しづらく、意図が十分に伝わりにくい
・質問と回答の応酬に手間がかかり、深い思考に至るまでに時間を要する
こうした課題を解決するため、アプリ版ナレフルチャットに音声入力機能を実装いたしました。
■3つのメリット
(1)考えて、すぐ入力
頭の中にあるアイデアや複雑な指示を、直感的な言葉のままAIに投げかけることができます。思考の連続性を保ったまま、素早くAIと対話可能です。
(2)ニュアンスの伝達
口語でそのまま伝えることで、より意図に近い回答を引き出しやすくなります。ユーザーの感情や文脈が含まれた相談にも、AIが適切に対応します。
(3)ラリーの高速化
質問と回答の応酬がスピーディになり、短時間で深い結論に辿り着けます。ブレインストーミングやアイデア出しの効率が大幅に向上します。
＜参考記事＞
ChatGPTの音声会話機能とは？
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-voice-conversation/
■具体的な活用シーン
(1)壁打ち・ブレインストーミング
プロジェクトのアイデア出しの際に、思考の連続性を保ったまま、AIとスムーズにアイデアの議論を深めることができます。テキスト入力の手間がなくなり、思考に集中できます。
(2)感情や文脈を含んだ複雑な相談
顧客対応戦略やキャリア相談など、背景や感情を含む複雑なシチュエーションを、そのまま口頭で説明することで、より的確なアドバイスが得られます。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI関連記事＞
AIエージェントについて徹底解説
https://www.knowleful.ai/plus/ai-agent-benefits-usecase/
【RAG】ChatGPTで社内データを活用する方法
https://www.knowleful.ai/plus/rag-internal-data-chatgpt/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
