アジア太平洋小売物流市場は、デジタルサプライチェーン変革とラストマイル革新ブームを背景に、2033年までに1396億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7.24％を記録する見込みである。
アジア太平洋小売物流市場は、変革的な成長サイクルに突入している。市場規模は2024年の744億米ドルから2033年には1,396億米ドルへ拡大すると予測されており、2025年から2033年の期間において年平均成長率（CAGR）7.24％の安定した成長が見込まれている。この拡大は、中国、インド、日本、韓国、オーストラリアを含む主要経済圏における小売エコシステムの構造的進化を反映している。デジタルコマースの浸透拡大、都市部における消費クラスターの形成、越境貿易の増加、そしてオムニチャネル型小売モデルの進展により、商品が供給者から最終消費者へ移動する仕組みは大きく再定義されている。もはや同地域の小売物流は単なる倉庫保管や輸送にとどまらず、データ主導型でテクノロジーが統合された顧客中心のサプライチェーン・エコシステムへと進化し、経済競争力および地域貿易の強靭性を支える基盤となっている。
小売物流とは、製造業者や供給業者から小売店舗、あるいは消費者へ直接商品を届けるまでの物流計画、実行、管理を指す。これには、倉庫管理、在庫最適化、輸送管理、受注処理、ラストマイル配送の統括が含まれる。その基本目的は一貫しており、「適切な商品を、適切な場所に、適切な時間に、適切な数量で届ける」ことである。しかし、アジア太平洋地域では、地理的多様性、インフラ整備の成熟度の差、急速な都市化、そして変化の激しい消費者行動により、この目的の達成はますます複雑化している。
成長の主因としてのEコマース拡大
アジア太平洋地域全体でのEコマース・プラットフォームの急速な普及は、小売物流の姿を形作る最も大きな推進力である。デジタルマーケットプレイス、モバイルコマース・アプリ、越境ECチャネルの拡大により商品へのアクセスは広がり、同時に配送スピードへの期待も高まっている。都市化の進展と急拡大する中間層人口は可処分所得を押し上げ、大都市圏のみならず第二層都市においてもオンライン小売需要を拡大させている。
中国やインドでは、スマートフォンの普及とデジタル決済の採用拡大がオンライン取引量の急増を後押ししている。中国の大規模ショッピングフェスティバルやフラッシュセールでは、数時間のうちに記録的な小包量が発生し、物流ネットワークに大きな負荷がかかる。その結果、物流事業者は自動化フルフィルメントセンター、高度な在庫予測システム、分散型配送拠点への投資を積極的に進め、配送リードタイムの短縮と受注精度の最適化を図っている。
また、小売業者は従来の調達・流通モデルから、エンドツーエンドでサプライチェーンを統合管理する体制へ移行している。これには在庫計画、ラストマイル配送網、返品物流の直接管理が含まれる。クリック＆コレクト、当日配送、ハイパーローカル配送など、オンラインと実店舗の統合が進む中で、物流は単なるバックエンド機能ではなく、競争優位を左右する戦略的要素へと格上げされている。
インフラ近代化と越境貿易の拡大
アジア太平洋各国政府は、小売物流の拡大に対応するため、交通・物流インフラの強化を進めている。道路網の近代化、専用貨物回廊、スマート港湾、デジタル通関プロセスの導入により、地域間接続性は向上している。小売物流において道路輸送が主流であるのは、その柔軟性、広範な到達性、国内流通ネットワークへの適合性によるものである。高速道路の整備やIoTを活用した交通監視システムの導入により、より迅速かつ信頼性の高い配送が可能となっている。
