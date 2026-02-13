“自分も教える側になるにあたりとても参考になりました”「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）、2026年1月の修了生が誕生
医療・福祉の専門職向け教育を手がける一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、2026年（令和8年）1月14日、今年初回となる「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を開催しました。普段は医療の現場に従事する参加者が一堂に会し、医療的ケアを「教える」ために必要な知識とスキルを確認しました。講習後の修了式では参加者一人ひとりに厚生労働省指定様式の修了証が授与され、2026年の新たな修了生が誕生しました。
「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）の詳細については、下記をご覧ください。
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
教員向けの継続教育として活用できる関連プログラムについては、下記をご参照ください。
「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）＊2026年3月（2025年度末）修了の受講生募集中【締切間近】
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
「ターミナルケア指導者養成講座」＊2026年度の開催お知らせメール登録受付中
https://learning.ackk.org/0301/
■「医療的ケア教員講習会」2026年1月修了生の声（アンケートより）
◎普段、何も考えずに行っているケアにも根拠や意味があるのだと感じました。「分かりやすく」というのは医療の知識についての理解度を考えながら伝えていく必要があると思いました。
◎講義の内容が聞きやすくわかりやすかった。自分も教える側になるにあたりとても参考になりました。
◎教える相手の教育的背景や法律で定められていることを知ることでどう伝えていくのか考えないといけないという事が印象に残りました。
◎実地研修時に確認すべきことがよくわかりました。
◎デモンストレーションを通して、声をかけるタイミングやポイントがわかりました。
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会[教育会]
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/
配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
