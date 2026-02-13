高齢化の進む日本では管理されていない空き家が年々増え続けています。埼玉県も例外ではなく、現在、利用目的のない空き家戸数は約13万戸※にのぼり、20年で約1.8倍に増加しています。

動画では、埼玉県の空き家の現状や、利用目的がないなど管理されていない空き家が抱える様々なリスクの解説のほか、埼玉独自の空き家対策のサポート体制も紹介し、積極的な空き家管理の重要性を啓発しています。

さらに、本動画は広い実家で一人暮らしとなった父親と、その父親と家の未来を心配する息子との父子のショートドラマ形式で制作しており、視聴者の共感を得やすいPR動画となっています。ぜひご覧ください。





※令和5年、住宅・土地統計調査(総務省)





動画画像01





配信開始：令和8年2月13日(金)

配信場所：県公式 YouTube(サイタマどうが)

配信動画：(1)埼玉県空き家対策PR「家の未来」ロングver(Aタイプ)

https://youtu.be/DjMUtO6bUSM

(2)埼玉県空き家対策PR「家の未来」ロングver(Bタイプ)

https://youtu.be/wt_BPFr0oT0

(3)埼玉県空き家対策PR「家の未来」ショートver(30秒Aタイプ)

https://youtu.be/DC7fm1y-R24

(4)埼玉県空き家対策PR「家の未来」ショートver(30秒Bタイプ)

https://youtu.be/eRMoyHyV2UQ

(5)埼玉県空き家対策PR「家の未来」ショートver(15秒タイプ)

https://youtu.be/3h4Immg8Hk8





動画画像02





動画画像03





動画画像04





動画画像05





動画画像06





動画画像07





埼玉県空き家対策ホームページはこちら↓↓

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/akiyataisaku.html