株式会社阪神コンテンツリンクでは、菊池桃子の3年連続となるビルボードライブでのソロ公演を記念して、限定オリジナルグッズをオンラインショップ【Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）】にて、2026年2月13日（金）12：00より販売いたします。一昨年、昨年と大好評を博した「オリジナル白雲石コースター」、今回も“桃”をモチーフにした可愛らしいデザイン仕様となっています。ぜひこの機会にお買い求めください。





■商品詳細

『MOMOKO KIKUCHI Live Tour 2026 “Peachful Days Extra” in TOKYO』公演限定オリジナルグッズ





■販売情報

・オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」

2026年2月13日（金）12：00より販売開始

特設ページ： https://shop.merchan.jp/collections/momoko_kikuchi2026

・公演当日会場販売：各公演日の開場時間より販売開始予定（数量限定）





■公演情報

2026年2月18日（水） ビルボードライブ東京 （東京/六本木）

1stステージ 開場 16:30 / 開演 17:30 2ndステージ 開場 19:30 / 開演 20:30





『MOMOKO KIKUCHI Live Tour 2026 “Peachful Days Extra” in TOKYO』

80年代を彩ったアイドルシーンの象徴であり、世界的なシティ・ポップのブームで世代を問わず再注目を浴びる菊池桃子。2025年夏より開催し大盛況のうちに幕を閉じた横浜/大阪ビルボードライブ・ツアーと中国ツアーのエクストラ公演として、ビルボードライブ東京へ初登場を果たす。“Peachful Days”と題された本公演では、柔らかな歌声が上質なひとときを彩り、大人たちの心に寄り添う特別な音楽の時間をお届け。ジャンルや国境を越えて多くの人々に愛され続ける彼女の楽曲たちを、全身で体感するプレミアムな一夜を。





★関連URL★

・Official Site： https://momoko-kikuchi.com

・Billboard Live： https://www.billboard-live.com





■Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）

音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。





★ショップサイト★

・ https://shop.merchan.jp 【(C)Merchan.jp (C)2026株式会社 阪神コンテンツリンク】





