「売却の窓口」運営会社である価値住宅株式会社は、タウンライフ株式会社、およびジャパンホームシールド株式会社との3社協働による無料オンラインセミナーを2026年2月20日に開催いたします。

空き家ビジネスにおける建設業者の新たな競争戦略

資材高騰に伴う新築住宅価格の上昇と全国的な空き家増加という社会課題の中で、中古住宅市場の活性化が急務となっています。建設業者が保有する専門知識と最新の建物評価AI技術を組み合わせることで、不動産業界とは異なるアプローチが可能になります。本セミナーは、空き家流通促進から不動産ビジネス拡大までの実践的手法を紹介します。従来、不動産業者が独占していた領域において、差別化された競争戦略を構築するための知見をご提供いたします。

3部構成で統合的な事業モデルを解説

第一部では、エンドユーザー向けポータルサイトにおける空き家関連の集客トレンドを解説いたします。実際の問い合わせデータに基づく市場分析により、求められている物件の実態が明らかになります。第二部では、AI活用の具体的仕組みを公開いたします。経験や勘に頼りがちな仕入れプロセスを、建物劣化リスク評価と査定の標準化により可視化し、判断品質の平準化と意思決定の迅速化を実現する方法論をご提示します。第三部では、「売却の窓口」を軸とした全国ネットワーク戦略を開示いたします。建設業者が不動産業者と競合しない仕入れモデルと、中古住宅市場における勝ち組戦略についての具体的なノウハウをご提供します。

セミナー開催概要

開催日時：2026年2月20日（金）11時00分～12時00分、開催方法：Zoomでのオンライン形式です。参加費用：参加は完全無料で、先着100名の定員制となっております。インターネット環境があれば全国どこからでもご参加いただけます。こんな人にオススメ：・物件情報獲得方法を模索している企業、・空き家流通促進の仕組みを構築したい企業・AI導入による業務効率化を検討している企業・中古住宅市場での事業展開を視野に入れている建設業界関係者その他ご興味がある方も是非ご視聴ください

お申し込み方法

申し込みは以下の専用フォームへアクセスし、メールアドレスと基本情報をご入力いただくことで完了いたします。ウェビナー閲覧用URLは登録されたメールアドレス宛にご送付いたします。定員に達し次第、受付を終了させていただきます。https://lp.j-shield.co.jp/EP260220webinar_LP.html?_gl=1*flwivc*_gcl_au*MTU0NzE1MDUzNC4xNzcwOTQ3NTEz画像QRコードからも参加予約できます。【注意事項】・セミナーのお申し込みはメールアドレス単位でのご登録となります。複数名でご参加される場合は、おひとりずつの登録が必要となります。同一のURLでの複数名様の参加はできませんのでご了承ください。・お申し込みは先着順となります。定員になりますとお申し込みができなくなりますので、お早めにご登録ください。・ご登録が完了すると、登録されたアドレス宛に確認のメールが届きます。当日参加いただくためのURLも記載されていますので、ご保管ください。迷惑フォルダー等に自動で割り振られている可能性もございますので、ご確認ください。・本セミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロード、また資料の無断転用は固くお断りいたします。万一これらの行為が発覚した場合、著作権及び肖像権侵害で対処させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

個人情報の取り扱いについて

本申込みにおいて取得する個人情報は、主催者および協賛者が共有し、以下の目的に利用させていただきます。- 取扱商品およびサービスに関するご案内・営業活動- 最新情報や各種セミナー、展示会等のご連絡- 事業活動に関わる情報のご提供- お問い合わせへの対応- その他事業活動の適切かつ円滑な遂行詳しくは、ジャパンホームシールド株式会社のプライバシーポリシー(https://service.j-shield.co.jp/privacy)をご確認の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

価値住宅株式会社TEL：03-3375-1250FAX：03-3375-1260e-mail：info@kachi-jyutaku.co.jpセミナー担当：井上プレスリリース責任者：石井