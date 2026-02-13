株式会社ファーストコンタクト(愛知県名古屋市)が運営する、今年で活動6周年を迎える4人組メンズアイドルiPASS(あいぱす)は、2026年2月22日(日)に東海地区最大級のライブハウス型ホール「COMTEC PORTBASE」にてワンマンライブ「NO LIMIT」を開催いたします。





▼ライブ詳細リンク

https://x.com/iPASS__official/status/2015640178896077214





▼アイドル公式リンク

https://www.i-pass.tokyo





iPASSアー写









■iPASSとは

東京から名古屋に拠点を移し、今年で名古屋での活動6周年を迎える注目の4人組メンズアイドル、iPASS(あいぱす)。リーダーのTSUYOSHI(黄色)をはじめ、TAKUMA(赤色)、TOSHIYA(水色)、TOMOKI(桃色)の4人で構成され、それぞれのカラーと個性でファンを魅了しています。

そんなiPASSが今年2月22日(日)、東海地区最大級のライブハウス型ホール「COMTEC PORTBASE」にてワンマンライブ「NO LIMIT」を開催することが決定しました。





NO LIMITポスター









■iPASSの歩み

昨年2月にはZepp Nagoyaでのワンマンライブが満員御礼となり、着実に存在感を高めてきたiPASS。

今回の公演に向けては、名古屋の街全体を巻き込んだ多角的なプロモーションが進行中です。

日刊KELLY( https://kelly-net.jp/news/20260126210056150098.html )でも取り上げられ、注目度はさらに加速。

名古屋市港区にある名古屋最大級の温浴施設「キャナルリゾート」では、タオル付き入泉チケットがセットになったコラボチケットが販売。それに伴い等身大パネルも設置されています。

さらに、エリア最大級の大型商業施設「ららぽーと名古屋みなとアクルス」では、2月14日(土)から22日まで等身大パネルが設置されます。( https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/event/3304805.html )

その他、大須商店街の複数店舗や、アスナル金山、JOYSOUND(金山店)でもライブ告知ポスターが掲出され、名古屋各地で大きな盛り上がりを見せています。





当日は、会場前広場にキッチンカーも出店予定。クレープやパンケーキ、ドリンクを提供する各キッチンカーでは、いずれもiPASSとのコラボ商品が販売され、ライブ前後も含めて特別な一日を楽しめる内容となっています。









■公演概要

タイトル ： NO LIMIT

公演日時 ： 2月22日(日)開場 16:00／公演開始 17:00

会場 ： COMTEC PORTBASE

〒455-0017 愛知県名古屋市港区金川町3番5号

アクセス ： 地下鉄名港線「港区役所駅」2番出口より徒歩8分

チケット料金 ： ・一般チケット 3,000円(税込)

・一般チケット(入泉券付) 4,000円(税込)

・当日券 4,000円(税込)

チケット予約期間： 2月4日～16日

チケット取扱窓口： https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2603227

iPASS 公式X ： https://x.com/iPASS__official









■キッチンカー詳細

クレープショップSARU × iPass





IROTORI × iPASS