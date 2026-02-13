『絶望令嬢の華麗なる離婚～幼馴染の大公閣下の溺愛が止まらないのです～』「ヤングアニマルWeb」にて2巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)︎高槻和衣・馬籠ヤヒロ／白泉社

ヤングアニマルWeb人気作品キャンペーン！！

『絶望令嬢の華麗なる離婚～幼馴染の大公閣下の溺愛が止まらないのです～』（高槻和衣 ／原作、馬籠ヤヒロ／作画 白泉社）2巻無料！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。



2/26(木)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！





【『絶望令嬢の華麗なる離婚～幼馴染の大公閣下の溺愛が止まらないのです～』（高槻和衣 ／原作、馬籠ヤヒロ／作画 白泉社）あらすじ】20歳の誕生日、夫に乙女の証と命を無残に散らされた私はこの世から旅立つ―…はずだったが、気がつくと無傷な上に結婚直前に転生していた…！？しかも幼馴染の大公閣下がなぜかどんどん溺愛モードになっていて！？どん底の絶望から幸福の絶頂までバッドエンド回避の爽快逆行ファンタジー、開幕！

【ヤングアニマルWeb】『絶望令嬢の華麗なる離婚～幼馴染の大公閣下の溺愛が止まらないのです～』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/564b053ffa5a6

【コミックス情報】１～５巻好評発売中！！

『絶望令嬢の華麗なる離婚～幼馴染の大公閣下の溺愛が止まらないのです～ 1』（高槻和衣 ／原作、馬籠ヤヒロ／作画 白泉社）書影絶望令嬢の華麗なる離婚～幼馴染の大公閣下の溺愛が止まらないのです～ 1

■著者名： 馬籠ヤヒロ / 高槻和衣

■ISBNコード：9784592228943

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2023.7.5

『絶望令嬢の華麗なる離婚～幼馴染の大公閣下の溺愛が止まらないのです～ 5』（高槻和衣 ／原作、馬籠ヤヒロ／作画 白泉社）書影絶望令嬢の華麗なる離婚～幼馴染の大公閣下の溺愛が止まらないのです～ 5

■著者名： 馬籠ヤヒロ / 高槻和衣

■ISBNコード：9784592230946

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：770円（本体700円＋税10%）

■発売日：2025.10.3

バカンスでゆったり…のつもりが、待ち受けていたのは叔母様とのお茶会プレゼン対決、そしてリズのドレスを巡る陰謀…!?

