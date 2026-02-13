祝12周年！ 人気マンガ合計130作品以上が週替わり無料！ 「カドコミ12周年 大感謝祭」2026年2月13日（金）よりスタート

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、漫画サイト「カドコミ」のサービス開始12周年を記念して「カドコミ12周年 大感謝祭」を2026年2月13日（金）11:00～2026年3月13日（金）10:59まで開催いたします。

「カドコミ12周年 大感謝祭」概要

漫画サイト「カドコミ」12周年を記念して大量無料話増量キャンペーンを開催！ いま話題の連載からずっと気になっていたあの作品まで、カドコミの人気タイトルを週替わりで合計130作品以上無料公開いたします。

期間中は毎週金曜11:00に各弾ラインナップの解禁を予定しています。このお得な1か月をお見逃しなく！

【開催日程】

2026年2月13日（金）11:00～2026年3月13日（金）10:59

【カドコミ12周年 大感謝祭 特設ページ】

https://comic-walker.com/campaign1/12th-anniversary

【「カドコミ12周年 大感謝祭」開催スケジュール】

・第1弾 2026年2月13日（金）11:00～2026年2月20日（金）10:59

『悪人面したＢ級冒険者 主人公とその幼馴染たちのパパになる』、『賢者の孫』ほか

・第2弾 2026年2月20日（金）11:00～2026年2月27日（金）10:59

『ニセモノの錬金術師』、『異世界サムライ』ほか

・第3弾 2026年2月27日（金）11:00～2026年3月6日（金）10:59

『転生コロシアム～最弱スキルで最強の女たちを攻略して奴隷ハーレム作ります～』、『オタク同僚と偽装結婚した結果、毎日がメッチャ楽しいんだけど！』ほか

・第4弾 2026年3月6日（金）11:00～2026年3月13日（金）10:59

『願ってもない追放後からのスローライフ？ ～引退したはずが成り行きで美少女ギャルの師匠になったらなぜかめちゃくちゃ懐かれた～』、『宇崎ちゃんは遊びたい！』ほか

「カドコミ」について

https://comic-walker.com/welcome/

「カドコミ」は、KADOKAWAの人気漫画を無料で配信するポータルサイト「ComicWalker（コミックウォーカー）」として2014年3月にスタート。2024年にはブランド名とサイトデザインを全面リニューアルしました。

＜カドコミ公式サイト＞

https://comic-walker.com/

「カドコミアプリ」とは

KADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」から生まれた漫画アプリ。150作品以上の連載を初回無料で全話閲覧できるほか、『異世界おじさん』『聖女の魔力は万能です』『文豪ストレイドッグス』など人気連載も多数掲載！ 各話を無料やレンタルで毎日気軽にお楽しみいただけます。

2024年5月にサービスを開始した「カドコミアプリ」は、2025年12月末時点で累計ダウンロード数200万件を突破。2026年2月現在1,400作品以上が掲載され、今後もどんどん作品が増えていく予定です。どうぞお楽しみに！

「カドコミアプリ」概要

［ タイトル ］カドコミ

［ 対応端末 ］iOS ／ Android

［ 価格 ］基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］2024年5月23日

［ 提供元 ］株式会社ドワンゴ

［ URL ］

iOSアプリはこちら＞＞(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%AB%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%9F-kadokawa%E3%81%AE%E6%BC%AB%E7%94%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6447310431)

Androidアプリはこちら＞＞(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bookwalker.cwapp.android)