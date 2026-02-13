延長決定！『あまおうスイーツフェア』で心躍る春のひととき。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ

『あまおうスイーツフェア』延長決定

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/strawberry/

ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）では、現在好評開催中の『あまおうスイーツフェア』を、2026年5月6日（水・休）まで期間を延長することが決定しました。館内のレストランでは、優雅なティータイムを満喫するメニュー、さらに春のお祝いや新生活を始める自分への“応援スイーツ”などを豊富にご用意。新しい季節を華々しくスタートさせるためのひとときを、ホテルニューオータニでお過ごしください。

春のお祝いに最適！ラグジュアリーショートケーキは今だけのおいしさ。

『エクストラスーパーダブルショートケーキ（メロン＆あまおう）』 \5,616 ※テイクアウト料金

『エクストラスーパーダブルショートケーキ（メロン＆あまおう）』は、“いちごの王様”「博多あまおう」が出回る時期しか味わえない、ラグジュアリーショートケーキ。一緒に味わうマスクメロンは、糖度14度以上の静岡県産の中でも、パティシエが厳選したスイーツに適したものを使用。無農薬の玄米を食べて育った鶏の卵「玄米卵」で焼き上げたスポンジや、九州大牟田産生クリームで2つのフルーツを最大限味わう“ショートケーキの最高峰”は、春のさまざまなお祝いに最適です。

春のおもたせに。生地にも餡にも“あまおう”感じるスイーツクロワッサン！

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/p-satsuki/exsuper-series/melon-amaou/『あまおうクロワッサン』\972 ※数量限定 ※テイクアウト料金

「生のあまおうを食べているかのような味わいを表現したい」と誕生した一品。高温の焼き窯に耐えうる“溶けないジュレ”は、あまおうの風味を活かし、生地はジュレとのバランスを考え特製の“甘すぎない生地”を合わせました。内側には果実の濃厚なエキスを塗り込み、仕上げにあまおうのフリーズドライをふりかけ、どこから食べてもあまおうを感じるクロワッサンに仕上げました。

春の訪れを祝う“あまおう尽くし”の一皿。3種のチーズが香る「極上パンケーキ」

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/p-satsuki/croissant/strawberry/『ホテルニューオータニ特製あまおうパンケーキ』\3,630

ホテルニューオータニを代表するスイーツのひとつとして、長年多くのお客さまに愛され続けてきた「パンケーキ」。リコッタチーズ、クリームチーズ、マスカルポーネの3種を絶妙なバランスでブレンドし、口に入れた瞬間にほどける極上のふわふわ食感を実現しました。さらに、ホテルオリジナルの雑穀「ホワイトシリアル」を使用することで、軽やかで上品な後味に仕上げ、2枚のうち1枚は表面を香ばしくキャラメリゼし、食感のコントラストもお愉しみいただけます。サイドには、大粒の「博多あまおう」を贅沢に5粒添え、あまおうジュレ、抹茶カスタードクリーム、黒蜜あんこ、バニラビーンズ入りの特製生クリームを重ねた華やかな一皿に。仕上げにあまおうマカロンをトッピングした、あまおう尽くしの一皿です。

「スーパースイーツ」も心ゆくまで。スイーツビュッフェも延長決定！

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/satsuki/cake-strawberry/

ホテルニューオータニが贈るスイーツビュッフェも、ご好評につきゴールデンウィーク期間まで延長が決定。ホテルニューオータニ（東京）では、『新スーパーあまおうショートケーキ』をはじめ、15種類以上のこだわり抜かれたスイーツに加え、16種のサンドウィッチや和・洋・中の多彩なホットミールも取り揃え心ゆくまでお愉しみいただけます。さらに3月・4月の土・日・祝日は営業時間を夜まで拡張。

フルハイトウィンドウから、昼は緑に映える桜、夜は桜色に染まるライトアップが愉しめる日本庭園を眺めながら、優雅なひとときをお過ごしください。

※ビュッフェ内容・開催期間はホテルごとに異なります。詳しくは各ホテルウェブサイトをご覧ください。

ホテルニューオータニ（東京） :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/gardenlounge/ichigo/ホテルニューオータニ幕張 :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/satsuki/ichigo/ホテルニューオータニ大阪 :https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/satsukilounge/strawberry/

販売概要

ホテルニューオータニ

[期間]2026年5月6日（水・休）まで

※入荷状況次第で開催期間が予告なく変更となる場合がございます。

※フェア商品の販売期間や内容はホテルごとに異なる場合がございます。

最新情報はウェブサイトにてご確認ください。

