「EATME(イートミー)」×「marie claire(マリ・クレール)」の初のコラボレーションアイテムを2月13日(金)より予約販売開始

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「常に新しく、自分らしく、女性らしく」を掲げるレディースブランド「EATME(イートミー)」はファッションブランド「marie claire(マリ・クレール)」との初となるコラボレーションアイテムの予約販売を2026年2月13日(金)12:00より公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて開始します。商品の発送は2026年3月下旬頃を予定しています。直営店舗は3月19日(木)より発売開始予定です。

「EATME」×「marie claire」

特設ページ：http://s.runway-ch.jp/ea26213marieclaireig

この度、1937年にフランスにて創刊され、世界中の女性たちに愛読されている、歴史あるファッション誌「marie claire」とEATMEの初となるコラボレーションが実現しました。



本コラボレーションでは、大人可愛いフェミニンなアイテム全4型を展開します。

洗練された「marie claire」のロゴと「EATME」らしいリボンや女性らしいシルエット、華やかな装飾でスペシャル感を演出しました。

「EATME」に「marie claire」の世界観をマッチさせた、初のコラボレーションコレクションにぜひご注目ください。

LOOK一部「EATME」×「marie claire」「EATME」×「marie claire」「EATME」×「marie claire」「EATME」×「marie claire」「EATME」×「marie claire」商品概要【EATME×marie claire】リボンデザインニットワンピース

商品名：【EATME×marie claire】リボンデザインニットワンピース

価格 ：14,300円（税込）

カラー：オフホワイト/ラベンダー/ブラック

サイズ：F

大きなロゴリボンが視線を惹きつける、主役級ニットワンピース。

オフショルダーと華奢なストラップがデコルテを美しく演出し、コントラストの効いた「marie claire」ロゴが甘さを程よく引き締めます。

伸縮性のあるニット素材がボディラインに心地よくフィットし、1枚で女性らしいスタイリングが完成する一着です。

【EATME×marie claire】オフショルダーニットTOP

商品名：【EATME×marie claire】オフショルダーニットTOP

価格 ：9,900円（税込）

カラー：オフホワイト/ブルー/ブラック

サイズ：F

大胆さと上品さを兼ね備えた胸元カッティングが印象的なニットトップス。

フロントの「marie claire」ロゴが洗練されたムードを演出し、右袖の「macl」ロゴがさりげないアクセントに。

モチっと柔らかな肌触りと伸縮性のあるリブ編みで、女性らしいシルエットと快適な着心地を叶えます。

【EATME×marie claire】キラキラストーンロゴTシャツ

商品名：【EATME×marie claire】キラキラストーンロゴTシャツ

価格 ：7,700円（税込）

カラー：オフホワイト/ピンク/ブラック

サイズ：F

シンプルな中にさりげない女性らしさを宿したカットソートップス。

伸縮性のある素材がボディに心地よくフィットし、サイドのシャーリングがウエストラインを美しく演出します。

フロントのラインストーン「marie claire」ロゴとバックネックの「EATME」ロゴが、前後どちらから見ても洗練された印象を添える一着です。

【EATME×marie claire】トートバッグ

商品名：【EATME×marie claire】トートバッグ

価格 ：6,050円（税込）

カラー：ブラック

サイズ：F

アイコニックなロゴデザインが映える、シンプルながら存在感のあるトートバッグ。

全面に散りばめたグラフィックと「marie claire」ロゴがコーディネートのアクセントとなり、A4サイズもすっきり収まる実用的なサイズ感を備えています。

軽量で持ちやすく、デイリーからサブバッグまで幅広く活躍するシーズンレスな一品です。

詳細を見る :http://s.runway-ch.jp/ea26213marieclaireig発売スケジュールについて

【2026年2月13日（金）12:00～

上記の日程より、ECサイトにて予約販売を行います。

・RUNWAY channel(https://runway-webstore.com/eatme/?srsltid=AfmBOoplAm30uEgaihII_lOPFNSERVayhTuw668NieK1kSPpXRFXv1WF)

・ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/eatme/)

2026年2月下旬頃発送予定

【2026年3月19日（木）

上記の日程より、直営店舗にて発売開始

marie claire

1937年にフランスで創刊され、全世界で出版されている女性ファッション誌。

洗練されたファッショントレンドを中心に、

インテリアやフード、旅、カルチャーなどを含めた

知的で豊かなライフスタイルを提案するモード雑誌として、

本物思考の女性たちに長年愛されている。

EATME

Nouvelle feminite

■ブランドコンセプト

常に新しく、自分らしく、女性らしくをコンセプトに、

いかに上品でシルエットが美しく見えるかを追求し、

時代性にマッチした洗練されたスタイルを提案。

■EATME オフィシャルサイト

Web Store：https://runway-webstore.com/eatme

X：https://twitter.com/EATME_tweet (@EATME_tweet)

Instagram：https://www.instagram.com/eatme_japan/ (@eatme_japan)

TIKTOK:https://www.tiktok.com/@eatme_japan?lang=ja-JP (@eatme_japan)

■取り扱い店舗リスト

ルミネエスト新宿店・原宿本店・梅田エスト店・名古屋パルコ店