2月18日(水)は一日まるごと大口町特集！ 「FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～大口町～」

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz／豊橋FM81.3MHz）では、毎月1回、愛知県内の注目エリアを紹介する人気企画「MEETS MY AICHI」をお届けしております。

第52弾となる2026年2月18日(水)の放送では、名古屋近郊にあり、高い製造業の集積と住みやすさが共存する「大口町」を大特集！朝6時から夜7時半までの各生ワイド番組を通じ、歴史・自然・グルメ・観光・文化など、多彩な魅力を現地レポートとともにお伝えいたします。

◆大口町ってどんなまち？

大口町（愛知県丹羽郡）は、人口約24,000人・世帯数約10,100のコンパクトな住宅都市です。面積13.61km²の町内には、自動車部品や金属加工など多くの製造業が集積し、地域の雇用とものづくりを支えています。

65歳以上が人口の約23％を占める一方、保育園・小中学校・クリニックなど生活施設が充実しており、子育て世代からシニアまで安心して暮らせる環境です。春には五条川沿いに約1,700本の桜並木が咲き誇り、都市近郊でありながら四季折々の自然も楽しめます。

◆現地リポーターは山内智貴が担当！

FM AICHIパーソナリティの山内智貴（「ONE MORNING AICHI」金曜担当）が実際に大口町を訪問。生ワイド番組を通じて、リアルな大口町の「今」をお届けします。

【主な取材先＆放送スケジュール】

・ONE MORNING AICHI［6:00～8:00］

└ 大口町役場

・MORNING BREEZE［8:20～10:50］

└ 東海理化が手がける「おおぐちSAKURA農園」

・DAYDREAM MAGIC［11:30～14:30］

└ 大口町さくらまつり2026

・AFTERNOON COLORS［14:30～17:00］

└ 大和屋守口漬総本家 大口工場

・EVENING STREET［17:00～19:30］

└ 鮮魚が自慢！「割烹酒場 楽do」

摘みたて！大粒ジューシー『ゆめとりか』を手に、笑顔の山内智貴（右）とおおぐちSAKURA農園スタッフ◆リスナー参加型プレゼント企画も実施！

放送当日は、大口町の魅力を一緒に盛り上げる”リスナー参加型”プレゼントキャンペーンを実施いたします。

テーマ

「あなたが思う“大口町といえばコレ！”」

応募方法

１. FM AICHI公式WEBメッセージフォーム（https://fma.co.jp/f/request/）

２. X（旧Twitter）で「#エフエムアイチ」を付けて投稿

プレゼント内容

応募いただいた方の中から抽選で3名様に、Amazonギフト券3,000円分をプレゼント！

【 FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～大口町～ 概要 】

放送日時：2026年2月18日（水）6:00～19:30

放送局：FM AICHI（名古屋 80.7MHz／豊橋 81.3MHz）

番組URL：https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20260(https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20260218)218(https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20260218)