【北九州発着：阪九フェリー利用】 京都しだれ桜めぐりと京料理を味わう３日間の団体旅行販売開始

株式会社ＳＨＫライン

春爛漫の京都は桜の名所も数多くあります。


今回は斎王桜や御所桜などで有名な『上加茂神社』、豊臣秀吉も愛し花見を催した『醍醐寺の桜』、


八重紅しだれなど約180種・約500本の桜がある『京都府立植物園』へご案内。


昼食はしょうざんリゾート京都　京料理【紙屋川】にて「はなやぎ御膳」をご賞味いただきます。


この機会にお得に京都の春を楽しみましょう！！



★阪九フェリー

阪九フェリーイメージ

　　往路・復路ともに瀬戸内海航路最大級のフェリーを利用。波も穏やかで快適な船旅が楽しめます。


　　　　　　　


　　　客室はリーズナブルなスタンダード洋室を利用


　　　その他にもデラックス洋室４名部屋やデラックスシングル


　　　デラックス和洋室やスイートなどお客様の希望の客室へ


　　　ランクＵＰも可能です（数に限りがあります）







客室：スタンダード洋室（イメージ）


客室：デラックス洋室４名部屋（イメージ）

客室：デラックスシングル（イメージ）


客室：デラックス和洋室（イメージ）

客室：スイート（イメージ）

船内にはレストランや露天風呂で瀬戸内海の夜景を見ながらゆっくり過ごせます。




レストラン別料金（イメージ）

露天風呂（イメージ）


大浴場（イメージ）

展望プロムナード（イメージ）


★京都観光



上加茂神社：斎王桜や御所桜、みあれ桜など銘木が多数共演して見事な彩りです


【見頃：４月上旬～中旬】



写真提供：醍醐寺（イメージ）

醍醐寺の桜


豊臣秀吉も愛でた桜で醍醐の花見を開催。


【見頃：４月上旬】





京都府立植物園


約180種500本の桜の競演


種類も多いので長い期間桜が楽しめます。


【見頃：４月上旬～中旬】






提供：しょうざんリゾート（イメージ）

しょうざんリゾート　京料理【紙屋川】にて華やぎ御膳をご賞味頂きます。





★旅行商品


京都しだれ桜めぐりと京料理を味わう３日間


出発日　2026年4月６日（月）


ご旅行代金　2５,800円（大人・小人同額）＊税込み価格


食事　昼食1回



行程


１日目　小倉駅→門司駅→新門司港（18:40発）～～阪九フェリー【船中泊】～～


２日目　神戸六甲アイランド（07:10着）→◎醍醐寺（三宝院庭園・伽藍）<しだれ桜>→


　　　　◎京都府立植物園<しだれ桜>→〇上加茂神社<しだれ桜>→しょうざんリゾート京都　　


　　　　（昼食）→つけもの西利（お買い物）→神戸六甲アイランド（18:30発）【船中泊】～～


３日目　　～～新門司港（07：00）



料金に含まれるもの


・阪九フェリー往復乗船代（スタンダード洋室）


・食事代（昼食１回）


・バス代（2日目）【日本交通又は同等クラス】


・醍醐寺拝観料


・京都府立植物園入園料


・消費税等諸税



添乗員同行（１日目小倉駅から３日目新門司港まで）


お申込みは出発の14日前までとなります


最少催行人員　25名



※京都の桜の見頃は例年４月上旬から4月の中旬となっておりますが、天候・気象状況によりお楽しみ頂けない場合がございます。



写真は全てイメージです。


詳細についてはヴィーナストラベルのホームページでもご確認頂けます。


　ホームページアドレス　https://www.venus-t.jp/


　他にも春の商品を多数掲載しております。