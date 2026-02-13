【2026年花粉予測は例年の最大2.5倍】レイコップが提案する医師発想の“外と内”からのダブルアプローチ【 春のムズムズ対策セット 】

レイコップ株式会社

世界初のふとんクリーナーを生み出したレイコップ株式会社（本社：東京都千代田区 CEO：マイケル・リー）より、日本人の2人に1人が悩む「花粉症」に対し、従来の外出対策だけでなく「室内対策（体の外側）」と「体調管理（体の内側）」の両面からアプローチする新習慣を提案する【春のムズムズ対策セット】(https://www.raycop.co.jp/pages/allergydefense#allergydefense-campaign)を2026年2月13日（金）より、公式オンラインストアにて販売いたします。

レイコップ提案・『春のムズムズ対策セット』

2026年の花粉は、昨年の猛暑と日照時間の長さが影響し、スギの雄花の成長が促されたことで例年を上回る「大量飛散」が予想されており、東日本～北日本では例年の1.3～2.5倍の飛散量になるとも言われております。

今回、ふとんクリーナーなどアレルギーの予防を目的とした製品を展開するレイコップでは、これからの花粉シーズンの本格化に向けて、外からの花粉対策に活躍するおすすめの家電製品と、デリケートな時期のコンディションを優しくサポートするサプリメントをセットにしたraycop×Dr.MiCHAELの外と内からのダブルアプローチ【春のムズムズ対策セット】をご提案。

花粉症は、花粉の仕組みを知って、しっかり対策することが大切です。生活の中にちょっとした行動をプラスするだけで、つらい花粉シーズンも乗り切れます！そんな花粉対策のためのポイントを解説したコンテンツサイトも公開中。

さらに、本格化する花粉シーズンに向けて、レイコップがオススメする【春のムズムズ対策セット】が当たるSNS（X）キャンペーンを開催いたします。

花粉対策のオススメ製品

強力吸引で花粉をキャッチ

コンパクトハンディクリーナー「Mobi」｜8,400円(https://www.raycop.co.jp/pages/product_rmc)

420gの軽量で使いたい時にサッと使えるセカンドクリーナー。玄関などの床の落ちた花粉を逃さずキャッチ。スタンド付きコードレスでいつでも気軽にお使いいただけます。

ハンディクリーナーMobi（モビ―）収納スタンド付き・コードレスタイプ

LEDライトで微細な花粉を除去

スティッククリーナー「EasyClean」｜24,800円(https://www.raycop.co.jp/pages/product-rov)

20,000Paのパワフルな吸引力。150度回転するフロントLEDライト付きパワーヘッドで、床に落ちた見えにくい花粉やホコリも逃さず吸引除去します。

スティッククリーナーEasyClean（イージークリーン）LEDライト付きのパワーヘッド

寝具に付着した花粉を除去

ふとんクリーナー「RS5」｜24,800円(https://www.raycop.co.jp/pages/product-rs5)

「UV」+「たたき」+「吸引」の独自クリーン設計で、ふとんに付着した花粉やハウスダストを除去し、UVLEDでウイルスなど99.9％除菌してふとんケアも可能。

ふとんクリーナーRS5UV-LEDとパワフル吸引で除菌＆花粉除去

花粉シーズンの部屋干しサポート

ふとん乾燥機「MONAMI PRO」｜18,800円(https://www.raycop.co.jp/pages/product-rfk_pro)

最大約75℃の高温風とマイナスイオンの大風量でふとん環境をリセット。花粉シーズンに外干しできないふとんのメンテナンスや洗濯物の室内干しにも最適です。

ふとん乾燥機MONAMIPRO（モナミプロ）付属アタッチメントで部屋干しの乾燥にも

コンディションケア

Dr.MiCHAEL「リリーバ―」｜4,500円(https://www.drmichael.jp/products/reliever?variant=46218857480436)

酢酸菌、甜茶、発酵黒じゃばらの厳選した成分を独自配合。春のムズムズする季節のコンディションを優しくサポートし、スッキリと軽やか な毎日を。

SNS（X）プレゼントキャンペーン！

ドクターマイケル サプリメント「リリーバ―」

レイコップ×Dr.MiCHAEL｜【花粉シーズン乗り越えよう！Xキャンペーン】

■期間

2026年2月16日（月）～2026年2月28日（土）

■賞品／当選者数

春のムズムズ対策セット 5名

内容）ふとんクリーナー「RS5」＋コンディションケアサプリ「リリーバー」

■応募方法

１.レイコップ・Dr.Michael X公式アカウント

（@RaycopJP(https://www.instagram.com/raycop_japan/)・@DrMiCHAEL_slow(https://www.instagram.com/dr.michael_slow_aging/)）をフォロー

２.キャンペーン応募用投稿をリポスト

【調査データ】花粉・ハウスダスト…etc. アレルギー保有50％以上

詳細ページ :https://www.raycop.co.jp/blogs/news/x-allergydefense2026＊応募条件を満たした方の中から抽選で該当の製品をプレゼント。＊当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。 ＊キャンペーン詳細については詳細ページをご確認ください。

レイコップ株式会社では、2026年1月19日～1月31日間に、500名の男女を対象に「健康に関する意識調査」を実施。アンケート結果より、花粉やハウスダストなど、自身がアレルギーを保有している人は50％、また、パートナーや親・子供など近親者を含めると74％以上の人が何等かのアレルギーを保有していると回答。

レイコップ健康に関するアンケート2026より

保有アレルギーの種類としては、1位が花粉症（春）で約25％、2位は花粉症（秋）で約16％、3位はハウスダストで約15％となり、花粉症状に悩む方は全体の5割を占める結果になった。また、アレルギーを複数保有していると回答した人は約30％で、一つのアレルギーが新たなアレルギーを発症させる「アレルギーマーチ」や「交差反応」などのきかけっになっていることも推測できる。そのため、アレルギー症状が出はじめたり、現状、単体のアレルギーを保有している場合、一過性の対応で放置するのではなく、日頃の生活において症状を悪化させないよう対策することが大切です。

花粉は意外と重い！？だから、仕組みを知って対策することが大切

花粉症の対策として、多くの人がマスクの着用による外出時に花粉を体内に入れない対策を行っている。しかし、帰宅後も花粉による不快感が消えないのは、洋服や髪などに花粉が付着し、家に持ち込んでしまい「おうち花粉症」を引き起こしてしまうため。

また、“花粉は意外と重く”室内花粉の約55％が床に落下蓄積し、約22％が寝具に付着すると言われています。だからこそ、花粉の仕組みを知り、落下した花粉をいかに吸いこまない環境を作ることが効率的な対策になります。

レイコップ健康に関するアンケート2026より- 玄関前の洋服の手払いで4-6割除去できる- 花粉は意外と重く、空気中を漂った後、数時間で床などに落下するため、掃除機等での除去が効果的- 湿度40-60％に保つと花粉が水分を含んで重くなり、床に落ちやすく舞い上がりにくくなる- 静電気の発生しやすい場所や布製品に付着しやすいため、就寝前・起床時に布団やベッド・枕の花粉除去が重要

Home Care ー医師の願いを、あなたの暮らしへー

https://www.raycop.co.jp/(https://www.raycop.co.jp/)

病気を未然に防ぎ、健やかな毎日を送ってほしいという、ひとりの医師の切なる願いで生まれた「レイコップ」。

私たちの製品は単なる家電ではありません。

それは、住環境からアプローチする「予防医療」の具現化であり、家族みんなの健康を守るための新しい選択肢です。清潔で安心できる住まいは、心と体の健康の基盤。専門家である医師の深い知恵と最新の技術力によって生まれる製品が、あなたとあなたの大切な家族が、毎日を笑顔で過ごせるよう健康的な環境づくりをサポートします。

レイコップは、これからも医療の専門家が考える「理想の暮らし」を、あなたの家へ届ける健康環境家電を生み続けていきます。

レイコップから、インナー＆スキンケアブランド【Dr.MiCHAEL（ドクターマイケル）】誕生。

『10年後の自分のために、今からできることを。』「スローエイジング」をコンセプトに、医師発想の厳選された確かな成分を、確かな量で届ける大人世代のためのウェルネスケア

シリーズ。