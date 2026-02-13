軽井沢駅直結、長野ワインと地酒ショップaVin stand Karuizawaが、 軽井沢T-SITEに3月17日オープン！

有限会社LaMOMO

軽井沢を拠点とするワインショップ"aVin（アヴァン）"は、2026年3月17日（火）、長野県全域の

多彩なお酒が体験できる酒＆ワインショップ”aVin stand Karuizawa(アヴァン スタンド カルイザワ)”

を、軽井沢T-SITEにオープンいたします。

軽井沢T-SITEは、「信州らしさを発信し、体感できる 好奇心を

”くすぐる"ゲートウェイへ」をコンセプトに、軽井沢駅北口直結のロケーションに開業する商業施設です。

軽井沢T-SITE内にオープンする、aVin stand Karuizawaは、地元の素材を活かした味が楽しめる”信州体感エリア”で、長野県全域の多彩なお酒を取り揃える「酒＆ワインショップ」です。

信州の自然が育む多様なお酒

長野ワイン、日本酒、ビール、そしてシードルまで長野県産のお酒を中心に幅広いラインアップを取り揃えることで、多様な長野のお酒が一堂に集結する「信州の酒文化に出会う場」として親しんでいただけるお店を目指します。

ボトル販売のほか、試飲（有料）やグラスワイン、おつまみデリの提供もあり、旅行の合間に気軽に立ち寄り、信州の魅力を体験いただくことができます。

お酒と共に味わうおつまみデリも

【本件の取材に関する問い合わせ先】aVin stand Karuizawa PR担当：澤井・岡野

E-MAIL : avin_pr@zuzucomms.com

TEL : 070-5262-5464

aVin stand Karuizawa（アヴァン スタンド カルイザワ）

形態：信州産銘柄を中心とした酒類のセレクトショップ。

長野ワイン、日本酒、ビール、シードル、デリを取り揃え、

ボトル販売および角打ち（有料試飲）スペースを併設。

所在地：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178-1293

軽井沢T-SITE内

（JR北陸新幹線・信濃鉄道 軽井沢駅 徒歩1分）

営業時間：10:00 - 19:00

定休日：無し

デザイン会社： Puddle 株式会社（加藤匡毅）

軽井沢T-SITE

公式Instagram :https://www.instagram.com/avin_stand_karuizawa?igsh=azNoMHlxaDk4NXZq

形態：温浴施設・宿泊施設、飲食・物販店舗 等

店舗数：17店舗

所在地：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178-1293

（JR北陸新幹線・信濃鉄道 軽井沢駅 徒歩1分）

公式WEBサイト：https://store.tsite.jp/karuizawa/