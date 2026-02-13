ORIHICA MARK IS みなとみらい店「レトロフューチャー」をコンセプトにリニューアルオープン！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2026年2月21日(土)に神奈川県横浜市にある「ORIHICA MARK IS みなとみらい店」を、「レトロフューチャー」をコンセプトにリニューアルオープンいたします。今回、最新の店舗形態へリニューアルすることにより、従来のスーツショップのイメージを刷新し、メンズ&レディースのビジカジショップとしてORIHICAブランドのさらなる認知拡大を図ります。

■好評の新デザインを採用し、「ビジカジ専門店」としてORIHICAのブランディング強化を図る

この度、ORIHICAがリニューアルオープンする「MARK IS みなとみらい」は、約175のバラエティ豊かな店舗が集積する、横浜市西区のみなとみらい21地区で最大規模の商業施設です。周辺にお住まいの方や近隣オフィスにお勤めの方、国内外の観光客など幅広い層が来館される人気施設で、“ライフエンタテインメントモール”として横浜市内のランドマークとなっています。ORIHICAは2013年の施設開業時より2階にて営業し、多くのお客様にご愛顧いただいております。

今回のリニューアルオープンは、重点出店地域としている首都圏のドミナント強化により、さらなるマーケットシェア拡大とORIHICAブランドの認知向上に寄与すると考えております。また、時代に合った簡単・便利なアイテムを、カテゴリーの枠にとらわれず自由に楽しむという想いを込めたブランドコンセプト「Key to the new lifestyle」をより体現し、ライフスタイルやビジネスシーンの変化に伴い多様化するお客様ニーズにお応えする店舗を目指してまいります。

本店舗の内装は「レトロフューチャー」をコンセプトに、懐かしさと新しさが融合した空間といたしました。近年リニューアルオープンした 「ORIHICA 東京ドームシティラクーア店」「ORIHICA 二子玉川ライズ・ショッピングセンター店」「ORIHICA 流山おおたかの森S.C.店」においても同様の内装を施しており、お客様からも大変ご好評いただいております。やわらかな曲線デザインとブランドを象徴する「オリヒカブルー」を基調とした新しいカラースキーム、サウンドとデザインに定評のあるスピーカーを採用。ブランドの世界観が詰まったデザインと心地良い音楽がより楽しい空間を演出するとともに、リニューアルオープン特別セールも開催し、お客様にORIHICAならではのショッピング体験をご提供いたします。

ORIHICAは今後もお客様に心地よくお過ごしいただける空間を創造するとともに、「ビジカジ専門店」というブランディング強化に注力してまいります。

ORIHICA MARK IS みなとみらい店 概要

近代的なデザインで、どこか懐かしさを感じさせる「レトロフューチャー」をコンセプトとし、大胆な曲面や円を店内に展開。均質化された什器や店舗内に「遊び」や「リズム」をプラスします。ORIHICAブランドへの親近感や、つながりを感じられる環境により、店舗内でのコミュニケーション向上を図ります。

１.曲線デザインと新しいカラースキームを採用

店頭ゲートや壁面什器には曲線デザインや円モチーフのグラフィックを採用し、ORIHICAを象徴するブルー系の新しいカラースキームを配色しました。アクセントカラーによる空間認知、曲面壁により店内の視認性と回遊性が向上し、幅広い層のお客様にご来店いただきやすい空間を演出いたします。

２.「レコードを選ぶようにシャツを選ぶ」新しいショッピング体験

ワイシャツコーナーでは、従来横置き陳列が一般的なワイシャツを縦置きに陳列し、心地良い音楽を聴きながらレコードを選ぶような感覚で商品を手に取ってご覧いただくという、ORIHICA実店舗ならではのアナログ体験をお楽しみいただけます。また、シーズンごとに選曲されたプレイリストが、什器中央に設置されたキューブスピーカーから店内へと広がります。

３.特別な「ミラーコーナー」を設置

店内中央に設置した3枚の全身鏡に囲まれることで、お客様はあらゆる角度からご自身の試着の様子を確認いただけます。シルエットの美しさや仕立ての細部まで映し出されることによる、特別な試着体験をご提供いたします。

４.「レストスペース」を新設

▲画像はすべてイメージです

ボールチェアなどミッドセンチュリーを代表する家具を配置。ブランドの世界観を表現しつつ、Z世代には新しく団塊世代には懐かしく感じられる演出で、ゆったりとお過ごしいただけます。ご試着の合間やお連れ様の待合時間にも、くつろぎを感じられる空間です。

【店舗情報】

店舗名： ORIHICA MARK IS みなとみらい店

住所： 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS みなとみらい2階

電話番号：045-680-5888

店舗面積：約90坪

営業時間：月曜～木曜10:00～20:00／金曜～日曜・祝日10:00～21:00

▲画像はイメージです

