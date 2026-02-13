「MNTSQ（モンテスキュー） CLM」の案件管理に、デフォルトビュー設定機能を追加

MNTSQ株式会社

「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げるMNTSQ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「当社」）は、「MNTSQ CLM」の案件管理画面にデフォルトビュー設定機能を追加したことをお知らせいたします。

デフォルトビュー設定機能とは

これまで「MNTSQ CLM」の案件管理では、ユーザーごとによく使う検索条件を保存し、ワンクリックで呼び出すことができました。

＊該当リリース：「MNTSQ CLM」の「案件管理」に、案件検索条件の保存および共有機能を追加(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000050130.html)

今回提供開始するデフォルトビュー設定は、その保存した条件を初期設定（デフォルト）として固定できるようになります。 これにより、案件管理画面を開くたびに条件を選び直す必要がなくなり、ログインした瞬間に自分が見るべき案件から業務をスタートできます。

本アップデートによるメリット

業務効率化：これまではあらかじめ保存した検索条件を選択するクリック操作が必要でしたが、今後は案件管理画面を開くだけで、見たい情報に最短距離でたどり着けます。

重要タスクの可視化 ：期限間近の案件や、自身が担当する未対応案件をデフォルトビューに設定することで、優先順位の高い業務を即座に把握できます。

生産性の向上： 部署や役割によって異なる頻繁に使う検索条件を個別に固定できるため、組織全体の生産性が高まります。

■MNTSQ CLM（Contract Lifecycle Management）について

契約書の作成から審査・締結・管理・そしてナレッジ（知見）化まで、契約業務の一連のライフサイクルを、AIで一気通貫にサポートします。法務部から事業部まで、全社的な利用を通じて、事業スピードの向上と強固なガバナンス体制の構築を実現します。

https://mntsq.co.jp/product

■MNTSQ株式会社について

MNTSQは「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げ、2018年に創業したスタートアップ企業です。現在、日本のトップローファーム3社と業務提携を結んでおり、その専門的な知見とナレッジを最先端のAI技術と掛け合わせた企業向けサービス、「MNTSQ CLM」および「MNTSQ AI契約アシスタント」を開発・提供しています。

AIによってこれまでの契約のあり方を変革し、すべての合意が、誰でも・一瞬で・フェアに結ばれる、MNTSQはそんな世界を目指しています。

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区晴海１丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 4F

代表者：板谷 隆平

URL：https://mntsq.co.jp