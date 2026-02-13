累計ユーザー数37,000人突破の新卒学生面接練習サービスを提供する株式会社Youth Planetを子会社化

株式会社フーバーブレイン

サイバーセキュリティカンパニーの株式会社フーバーブレイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：輿水 英行、東証スタンダード3927、以下、当社）は、累計ユーザー数37,000人突破の新卒学生面接練習サービス「Sokumee（ソクミー）」を運営する株式会社Youth Planet（本社：東京都台東区、代表取締役社長：堀田 誠人、以下、Youth Planet）を子会社化します。

■Youth Planet子会社化の目的および背景

当社グループは、「デジタルテクノロジーで、社会に安心を、企業に成長を、人々に幸せな働き方を」を企業理念とし、「日本発のAIガーディアン」をビジョンに掲げ、ITツール事業・ITサービス事業に加え、投資事業を組み合わせた三位一体の成長モデルを推進しています。

当社グループのITサービス事業では、「デジタル社会への変革を加速する人材を確保・育成し、創造性を最大限に発揮できる環境を提供する」ことを重要なビジョンの一つとしています。

日本経済全体において、IT人材の量・質の不足が成長の大きなボトルネックとなる中、IT人材を中心とした人材ビジネスは、単なる収益機会にとどまらず、産業競争力と社会基盤を支える重要な領域であると当社は考えています。

当社グループは、IT人材サービス会社にはじまり、人材採用広告一次代理店である株式会社アド・トップ（以下、アド・トップ）を子会社化し、今日、「ITエンジニア集団の形成」をグループの成長戦略の中核に据え、さらに3社のIT人材サービス会社をグループに迎え入れてまいりました。一方で、グループの持続的成長を実現するためには、採用広告に加えて、人材紹介やRPO（採用代行）を含めた採用プロセス全体を設計・運用できる体制の確立が不可欠であります。

Youth Planetは、人材紹介およびRPO領域において、戦略設計から実行までを一貫して担う高度な実務ノウハウを有し、特に新卒学生面接練習サービス「Sokumee（ソクミー）」運営等から若年層、さらにIT人材領域における採用支援において高い実績を有しており、同社の知見・機能は、当社グループにとってまさに欠けていた重要なピースであると判断しました。「人的資本の価値創造」を掲げ、企業と個人の双方にとって最適なマッチングと成長機会を創出してきたYouth Planetの思想と実行力は、当社グループの方向性と極めて高い親和性を有すると判断し、子会社化を決定しました。

Youth Planetを当社グループに迎えることで、採用広告代理店であるアド・トップとともに、「採用広告＋人材紹介＋RPO」による採用戦略立案から母集団形成、選考運用までを包括的に支援する一気通貫型サービスの提供が可能となり、採用業務に課題を抱える企業に対して、より高付加価値かつ差別化されたソリューションを提供します。

また、当社グループは現在、エンジニア採用・育成プロセスを戦略的かつ体系的に整備する成長フェーズにあり、Youth PlanetのRPOノウハウを活用し、グループ全体の採用プロセスを戦略的・体系的に整備することで、採用効率の向上および間接コストの最適化を図り、当社グループの競争力強化および中長期的な収益性向上を進めてまいります。

Youth Planetの子会社化により、当社グループの採用基盤を質・量の両面で強化するとともに、IT人材を中心とした人材サービス領域への関与を一層深め、日本経済のボトルネック解消により直接的に貢献していくことを目指します。

【株式会社Youth Planet 会社概要】

会社名：株式会社Youth Planet

代表：代表取締役社長 堀田 誠人

本社：〒110-0005 東京都台東区上野6-1-11平岡ビル703号

URL：https://youthplanet.co.jp/

設立：2014年7月31日

資本金：5.5百万円（2025年6月30日現在）

事業内容：

・中途人材紹介サービス・新卒人材紹介サービス・RPO（採用代行業務）サービス

・人材紹介会社向けコンサルティングサービス

【株式会社フーバーブレイン 会社概要】

会社名：株式会社フーバーブレイン

代表：代表取締役社長 輿水 英行

本社：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F

TEL 03-5210-3061（代表）

URL：https://www.fuva-brain.co.jp/

設立：2001年5月8日

資本金：796百万円（2025年3月31日現在）（東京証券取引所スタンダード市場：証券コード3927）

事業内容：

●サイバーセキュリティソリューションの提供

●テレワーク環境の構築

●生産性およびクオリティオブライフ向上支援

●受託開発・SES（子会社）

●採用支援・人材紹介（子会社）

●投資事業・投資助言（子会社）