たっぷり容量＆長時間キープで快適夏時間。フタ付きの大容量ステンレスマグカップが登場！

株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）は保冷・保温機能のついた大容量ステンレスマグカップ、「アンプリーズ ステンレスサーモラージマグカップ」を2026年2月に発売いたします。

アンプリーズ ステンレスサーモラージマグカップ

オールシーズン、様々なシーンで使える保温・保冷機能のついたステンレス製のマグカップは近年の人気アイテム。特に毎年高温が話題になる夏のご自宅やアウトドアシーンでの水分補給に関するアイテムの需要が上がっています。“Sabu”では毎年人気のステンレスマグカップアイテムから大容量で長時間ドリンクを楽しめるアンプリーズ ステンレスサーモラージマグカップを開発。性別や使うシーンを問わないシャープなデザインで夏の水分補給を助けます。

商品の特徴- ステンレスの真空２層構造。あたたかいものはあたたかく、冷たいものは冷たく飲むことができます。（※保温効力、保冷効力参照）- 容量は580mlと大容量。長時間美味しい温度を楽しめます。いちいち席を立たずにしっかり飲めるので、仕事や作業にも集中。結露の予防にもなるので、書類や電子機器を濡らす心配がありません。350ml缶ビールが泡までぴったり入るサイズ感で、アウトドアでも長時間楽しめます。- フタ付きなのでゴミやホコリからしっかりと飲み物を守ります。フタの裏にはパッキンがついているので、ちょっとした移動などの際にも安心。- 底にシリコーン製のリングが付いているのですべりにくい。ざらっとした粉体塗装で傷が付きにくいのもポイントです。- 性別や年齢、使うシーンを問わないシャープなデザイン。Sabuオリジナルの形状です。大きな＆しっかりしたハンドル付きで持ちやすいです。- 山岳をイメージしたおしゃれなパッケージはギフトにもおすすめです。大容量でくつろぎ時間、デスクワークにぴったりパッキンの付いたフタ付き大きなハンドル付きパッケージイメージ

※保温効力について

保温効力79℃以上（１時間）

※保冷効力について

保温効力5℃以下（１時間）

保温効力10℃以下（6時間）

保温効力とは室温２０℃±２℃において製品に熱湯をふた下端まで満たし、ふたをして湯温が9.5℃±１℃のときから１時間放置した場合におけるその湯の温度です。

保冷効力とは室温２０℃±２℃において製品に冷水をふた下端まで満たし、ふたをして湯温が４℃±１℃のときから１時間および6時間放置した場合におけるその水の温度です。

商品の概要

名称 ： アンプリーズ ステンレスサーモラージマグカップ

発売開始日 ： 2026年2月25日

販売料金 ： 2,400円(税抜)2,640円（税込）

サイズ ： 幅11.6cm×奥8.6×高9.2cm （容量580ml）

カラー ： アイボリー、グレー

サブヒロモリでは、公式サイト(https://www.sabu.co.jp/)、インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/sabuhiromori/)でも新商品情報を発信中です。