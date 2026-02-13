マニュライフ生命、3年連続で「トップ・エンプロイヤー・ジャパン」に認定

マニュライフ生命保険株式会社

マニュライフ生命保険株式会社（取締役代表執行役社長兼 CEO：ライアン・シャーランド、本社：東京都新宿区、以下「マニュライフ生命」）は、オランダの独立機関トップ・エンプロイヤー・インスティチュート（Top Employers Institute、本社：オランダ・アムステルダム）より、3年連続で「トップ・エンプロイヤー・ジャパン 2026（Top Employer Japan 2026）」の認定を受けました。トップ・エンプロイヤー・インスティチュートは、人材戦略、職場環境、採用、学習・人材育成、ダイバーシティ・エクイティ & インクルージョン（DEI）、ウェルビーイングの6領域・20項目を評価対象とし、高い基準を満たした優良企業に対して「トップ・エンプロイヤー」の認証を行います。2026年度、日本では17社が認定され、当社はそのうちの1社となりました。

当社の取り組みと評価のポイント

マニュライフ生命は、「学びとキャリア」「柔軟で安心して働ける環境」「インクルージョン／ウェルビーイング」の3つを柱に、相互に連動させながら継続的に強化してきました。今回の認定でも、こうした取り組みが総合的に評価されています。

- 採用・受け入れ（オンボーディング）／ブランドの強化

当社で働くことの魅力や成長機会を一貫したメッセージで整理し、候補者・社員双方に伝える取り組みを進めています。昨年、当社は、大切にする価値観、働きやすい環境づくり、キャリア開発に関する考え方を言語化した枠組みとしてEmployee Value Proposition (EVP) を策定し、社内で展開を開始しました。こうした働く場としてのブランド（エンプロイヤーブランド）の強化に加え、入社後の受け入れプロセス（オンボーディング）も見直し、配属初期からの立ち上がりを支援しています。

- 学びとキャリアの拡充

次世代リーダー育成「Leading with Impact」、社内キャリア支援「Career Hub」を中核に、継続学習を促すプログラムを展開し、社員の自律的な学びと成長を後押ししています。加えて、女性人材育成プログラムなど、多様な人材が成長できる機会を広げています。

- 柔軟な働き方とウェルビーイング

フルフレックスタイム制／社外勤務制度、ライフサポート休暇・ボランティア休暇、従業員支援プログラムの活用推進など、働きやすさと健康を支える制度を整備しています。

- インクルーシブな制度・文化

社員が自発的に活動する社員リソースグループ（ERG*：Employee Resource Group）を会社として支援し、当事者の声を制度改善に反映しています。

*ERG：女性活躍推進のGWA（Global Women’s Alliance）／障がい者の活躍推進のAbility／持続可能性について学び取り組むために創設されたSustainability Hub

- キャリアの持続可能性

定年を65歳に引き上げ、長期的なキャリア設計を見据えた環境づくりを進めています。

- 職場環境の高い水準

フリーアドレスや昇降デスク等のワークプレイス整備を進め、コミュニケーションと生産性を高めています。心理的安全性の向上に向けた取り組みも継続しています。

また、当社はダイバーシティ&インクルージョン（D&I）に取り組む企業を認定・表彰する日本最大級のアワードである「D&I AWARD 2025(https://www.manulife.co.jp/content/dam/insurance/jp/documents/press/2025/1215.pdf)」において最高位の「ベストワークプレイス」に2年連続で認定されるなど、インクルーシブな職場づくりについて外部からの評価も広がっています。

今回の認定を受け、マニュライフ生命 常務執行役員 チーフ・ピープル・オフィサーのクローデット・バイヤースは、「3年連続の認定を大変うれしく思います。これまで当社は、社員が自分らしく働き、安心して成長に挑戦できる環境づくりを大切にしてきました。今回の評価は、そうした想いを体現し、日々の改善に取り組む社員一人ひとりの努力の成果です。今後も、人材育成や柔軟な働き方の取り組みを進化させ、社員とともにお客さまへの価値提供を一層高めていきます。」と述べています。

マニュライフ生命について

マニュライフ生命は、カナダに本拠を置く大手金融サービスグループ、マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションのグループ企業です。ブランドメッセージ「人生に、たしかな選択を。」のもと、生命保険による保障、退職後の生活設計、資産形成など、お客さま一人ひとりに合わせたソリューションを通じて、より良い未来に向けた選択を支援しています。当社は、長期的な経済的ウェルビーイングの実現に向けて、グローバルな専門性と日本市場に根差した知見を融合し、保障、資産形成およびその継承をサポートします。

当社に関する情報は、公式ウェブサイト（https://www.manulife.co.jp）、および LinkedInアカウント（https://www.linkedin.com/company/manulife-japan/）をご覧ください。

トップ・エンプロイヤー・インスティチュート（Top Employers Institute）について

トップ・エンプロイヤー・インスティチュートは、優れた人事制度を評価する国際機関で、雇用環境を豊かにするために人事制度の向上を支援しています。参加企業はトップ・エンプロイヤー・インスティチュート認定プログラムの審査、認証を経て、優れた雇用主として認定されます。2026年、トップ・エンプロイヤー・インスティチュートは131の国・地域で2,500以上の組織を認定しました。