【エステー】数量限定品「消臭力 Premium Aroma」から花束を受け取ったような春のきらめく幸福感に包まれる＜チューリップフレア＞を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社は、消臭芳香剤「消臭力」のワンランク上の上質な香りをお届けする「消臭力 Premium Aroma(プレミアムアロマ)」シリーズから、花束を受け取ったような春のきらめく幸福感に包まれる〈チューリップフレア〉の香りを、数量限定品として新発売します。

〈チューリップフレア〉の香りの「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用」、「消臭力 Premium Aroma トイレ用」、「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用 Stick（※1）」は、2月27日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで販売を開始します。

価格はいずれもオープンですが、店頭での実勢価格は「玄関・リビング用」と「トイレ用」が税込み426円前後、「Stick」が税込み525円前後の見込みです。

香りは日本かおり研究所が監修しています。

（※1）「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用 Stick」は本体のみの発売です

春のきらめく幸福感を届ける<チューリップフレア>

左から：「玄関・リビング用」「トイレ用」「玄関・リビング用 Stick」

「消臭力 Premium Aroma」シリーズは、グローバルに活躍するパフューマーが厳選したフレグランスオイルや、素材本来のみずみずしさを感じる植物精油を配合した、上質な香りをお届けする消臭芳香剤です。

〈チューリップフレア〉のテーマは「春のきらめき」。陽の光のもと明るく咲き誇るチューリップにカシスやミュゲを重ね、まるで花束を受け取った時のような幸福感に包まれる香りです。春本番のうららかな陽の光で輝くような期待感と胸のきらめきをイメージしています。

≪商品ストーリー≫

少しあたたかくやわらかくなった陽の光に、

見ているだけでうれしくなるようなチューリップが

季節の変化の扉を開けてくれる。

なんだかいいことがありそうな気さえしてくる。

春の光を浴びてみずみずしく

カラフルに輝くチューリップで

幸せな気持ちに。

パッケージは、春の柔らかな陽の光に包まれたカラフルなチューリップの花束をモチーフにしたデザインで、新しい季節の到来に心が躍るようなフレッシュで明るく品のある雰囲気に仕上げています。

「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用」「消臭力 Premium Aroma トイレ用」

「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用」と「消臭力 Premium Aroma トイレ用」は、ろ紙に配合したナノパウダー(ナノレベルの孔を持つ悪臭を吸着する消臭剤)が悪臭をすばやく強力に消臭する消臭芳香剤です。香りは約2～3カ月持続します(季節や使用状況により異なります)。キャップの調節により、香りの効果や強さを調節することができます。

「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用 Stick」

「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用 Stick」は、スティックタイプの消臭芳香剤です。液体タイプの「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用」と比べ、フレグランスオイルを5倍濃密に配合した贅沢な香りです。スティックは6本入りで、本数により香りの強さを調節できます。香りは約1～2カ月持続します(季節や使用状況により異なります)。

ガラス製のボトルは、優美な曲線をあしらったフォルムで、高級感のある香水瓶のようなデザインです。スティックはどの部屋にも合うナチュラルカラーを採用しています。

【製品情報】

・製品名：消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み426円前後

・発売日：2026年2月27日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・香り：チューリップフレア

・内容量：400mL

・成分：無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)

・限定数量：「消臭力 Premium Aroma〈チューリップフレア〉」数量限定シリーズ計24万個

・製品名：消臭力 Premium Aroma トイレ用

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込426円前後

・発売日：2026年2月27日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・香り：チューリップフレア

・内容量：400mL

・成分：無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)

・限定数量：「消臭力 Premium Aroma〈チューリップフレア〉」数量限定シリーズ計24万個

・製品名：消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用 Stick

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み525円前後

・発売日：2026年2月27日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・香り：チューリップフレア

・内容量：65mL

・成分：香料、溶剤、水

・限定数量：「消臭力 Premium Aroma〈チューリップフレア〉」数量限定シリーズ計24万個