個人投資家様向け会社説明会のお知らせ（3月7日ラジオNIKKEIジャパンツアー長岡セミナー）

ミガロホールディングス株式会社

　「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535) は、IR活動の一環として個人投資家様向け会社説明会を行いますのでお知らせいたします。



■開催情報


セミナー名：ラジオNIKKEIジャパンツアーIR＆櫻井英明株式講演　


開催日時：2026年3月7日（土）　11:00～16:15（開場10:30）


登壇時間：13：30～14：15（質疑応答含む）


開催場所：パストラル長岡　末広の間


開催形式：会場開催


主催：ラジオNIKKEI




　ご参加には、お申し込みが必要となります。詳細は下記URLよりご確認ください。本セミナーは、radikoやポッドキャストでも視聴可能です。


申込フォーム：https://www.radionikkei.jp/japantour/260307nagaoka.html







【ミガロホールディングス株式会社　会社概要】


所在地　　：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階


代表者　　：代表取締役社長　中西　聖


上場市場　：東京証券取引所プライム市場


事業内容　：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務


会社HP　 ： https://www.migalo.co.jp/