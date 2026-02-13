レッドロブスター新松戸店は37周年を迎えます！

レッドロブスタージャパン株式会社

レッドロブスタージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表：大塚啓）が運営するシーフードレストラン「レッドロブスター新松戸店（以下新松戸店）は2026年2月20日(金)で37周年を迎えます。

また、周年記念として、2月13日(金)～22日(日)までの期間、非売品のレッドロブスターオリジナルグッズを新松戸店のLINE会員の方限定でプレゼントいたします。

レッドロブスター新松戸店外観

新松戸店は1989年2月20日に千葉県松戸市にオープンいたしました。JR武蔵野線「新松戸駅」からは徒歩5分であり、電車でも車でもアクセスのしやすい場所に位置しております。

店舗周辺には大学やショッピングモールなどがあり、住宅地となっております。また、近隣には本土寺があり、6月になると約3万本ものあじさいが見事に咲き誇ります。ご来店頂くお客様の中心となるのは近隣にお住まいの方で、ランチタイムは主婦層を中心とした女性のお客様が多く、お誕生日や記念日などの特別な「ハレの日」にはご家族連れでご利用頂くケースが多く見られます。三世代に渡ってご利用頂いている常連様も多くいらっしゃる店舗でございます。

※写真はイメージです。

周年記念でオリジナルグッズプレゼント！

今回37周年を迎えるにあたり、日頃支えてくださっている新松戸店のLINE会員の皆様に「レッドロブスターオリジナルグッズ」をプレゼントいたします。

※「レッドロブスターオリジナルグッズ」引き換えクーポンは2月13日(金)にレッドロブスター新松戸公式LINEアカウントより配信いたします。

これからも皆様に愛され続けるレストランづくりを目指して感謝の気持ちを大切にスタッフ一同努めて参ります。

今後ともレッドロブスター新松戸店をご愛顧頂けますようお願いいたします。

【店舗について】

レッドロブスター新松戸店

千葉県松戸市新松戸4-45



【企業概要】

1968年にアメリカで誕生し、1982年に日本へ上陸したシーフードレストランチェーン。

現在は首都圏を中心に全国20店舗を展開しています。「Guest is First」を理念に掲げ、ロブスターのみならず厳選されたシーフードとバリエーション豊かなメニューをご用意。親しみのあるホスピタリティサービスで誕生日や記念日といった特別な日はもちろん、日々の暮らしの中にある小さな幸せや感謝の瞬間に気持ちを伝えられる空間を提供しています。