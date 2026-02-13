『どこでもいっしょ』トロの誕生日を祝うファンイベント「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」2026年5月2日(土)に過去最大規模で開催決定！

株式会社ビサイド

株式会社ビサイド（本社：東京都立川市、代表取締役社長：南治 一徳、以下ビサイド）は、人間になりたいネコ「トロ」でおなじみの『どこでもいっしょ』シリーズのファンイベントとして、「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」を2026年5月2日（土）に開催することを決定いたしました。

今年のイベントは、例年開催していた「誕生日会」から名称を改め、「フェス」としてパワーアップ！ 会場を「東京都立産業貿易センター 浜松町館」に移し、過去最大規模での開催となります。

■ イベント開催概要

・イベント名 ：トロフェス ～トロの誕生日会2026～

・開催日時 ：2026年5月2日（土）

・会場 ：東京都立産業貿易センター 浜松町館

（東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝）

・内容 ：ステージイベント（キャラクター出演あり）

グッズ販売（新商品・イベント限定商品など）

展示コーナー 他

■ チケット販売について

本イベントのチケットは、2026年3月上旬より販売開始を予定しております。

チケット種別や価格、購入方法などの詳細につきましては、追って発表いたします。

■ 今後の情報について

イベントのタイムテーブル、販売グッズのラインナップ、ステージゲストなどの詳細情報は、後日改めてお知らせいたします。

続報は、ビサイド公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて順次公開してまいりますので、ぜひ各アカウントをフォローの上、続報をお待ちください。

・ビサイド公式サイト：https://bexide.co.jp/

・ビサイド公式X：https://twitter.com/bexide

■ 昨年の「トロの誕生日会2025」イベントの様子

◆『どこでもいっしょ』とは？

『どこでもいっしょ』シリーズは、ポケピ（ポケットピープル）にコトバを教えながら、おしゃべりを楽しむお話しゲーム『どこでもいっしょ』からスタートしました。シリーズはその後、ゲームの枠を飛び越えてテレビやグッズ・イベントなどさまざまなジャンルに広がっていきました。プレイステーション用ソフトとして発売された一作目から数えて、27年目を迎えます。

トロ（本名：井上トロ）は、そんな『どこでもいっしょ』シリーズに登場するポケピのひとりで、言葉をたくさん覚えれば人間になれると信じている白いネコです。

◆株式会社ビサイドについて

株式会社ビサイド（BeXide Inc.）は、1999年設立のゲーム制作会社です。

コンソール向けからスマートフォン向けまでプラットフォームを問わず幅広くゲーム開発を行い、自社ではインディータイトルもリリースしています。

代表作はプレイステーションの『どこでもいっしょ』シリーズで、キャラクターの「トロ」が多くの方に親しまれています。

公式ウェブサイト：https://bexide.co.jp

公式X（@bexide）：https://x.com/bexide

公式Discord：https://discord.gg/8v6pTArdar

公式TikTok(@bexide.inc)：https://www.tiktok.com/@bexide.inc

※ “どこでもいっしょ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。