さらに小型化し使い方に合わせて選べるマルチパーパス端末「SS-U1」シリーズの発売について

東芝テック株式会社

東芝テック株式会社（以下「東芝テック」は、量販店の多彩な会計ニーズに対応するカウンタートップレジとして、「SS-U1」シリーズを2026年4月27日より順次発売します。

本シリーズは、2026年2月18日から20日に幕張メッセで開催される『第60回スーパーマーケット・トレードショー2026』および3月3日から6日に東京ビッグサイトで開催される『リテールテックJAPAN 2026』の東芝テックブースに出展します。

「SS-U1」シリーズ タイプ別機器構成

「SS-U1」シリーズは従来のカウンタートップレジ（*1）をリニューアルし、新たに縦画面15.6インチモデルを追加しました。さらに、機器構成の異なる対面POS／セルフレジタイプ、会計機タイプ、分散POSタイプを取り揃えています。

コンパクト設計により従来機と比較して設置面積を約25%削減し、ミニパトランプを新オプションとして追加することで狭小店舗での運用も可能です。異なるタイプのレジを組み合わせることで、様々な会計シーンに柔軟に対応できます。

15.6インチ向け「PrimeStore」のイメージ（開発中）

量販店向けパッケージトータルソリューションストアシステム「PrimeStore（プライムストア）」は縦画面レイアウトに合わせて操作画面を刷新し、従来のセルフレジ向け機能を基盤に直感的な操作がしやすいUIを採用しています。視認性と操作性を高めることで、スムーズな会計を可能にし、店舗運営の効率化と顧客体験の向上に貢献します。

＜「SS-U1」シリーズの特長＞

１．省スペースでの運用を実現する新構成

レシートプリンタ「TR-QT3」（FLEXPrint）の採用により奥行を80mm削減したことで、従来機と比較して設置面積を約25％縮小し、POSメーカー最小クラス（*2）を実現しました。

小型スキャナ「IS-200」の搭載により筐体を低くコンパクトに設計し、ミニスーパーマーケットなどの狭小店舗での使いやすさを向上しています。

２．運用に合わせて柔軟な切り替えが可能なラインアップ

異なるタイプを組み合わせることで、本製品導入後も店舗の運用や環境、時間帯に応じて会計方法を変更できます。従来通り、通常時はレーン型セルフで運用し、ピーク時は二人制通常レーンにするなど、多様化するチェックアウト環境に柔軟な対応が可能です。

設置イメージ （左：分散POSタイプ＋縦型スキャナ、右：会計機タイプ＋会計機）

３．多彩な周辺機器で運用の自由度を拡大

接続可能な機器は多様で、釣銭機や計量器、キーボードなど、店舗の業態や運用に応じて組み合わせが可能です。

狭小店舗での利用を考慮し、縦画面モデルの追加や本体接続型ミニパトランプを新オプションとして製品化しました。

＜「SS-U1」シリーズの発売概要＞

◇商品名 ：カウンタートップレジ「SS-U1」シリーズ

◇発売日 ：2026年4月27日（15インチモデル）

2026年6月15日（15.6インチモデル）

◇販売予定数 ： 42,000台／5年間

◇価格 ： 対面POS／セルフレジタイプ 1,119,000円～（税別）

会計機タイプ 1,067,000円～（税別）

分散タイプ 800,000円～（税別）

◇販売ターゲット：量販店等

＜「SS-U1」シリーズの主な仕様＞

（*1）「SS-U1」シリーズは「SS-950」および「SS950U」の後継機です。

（*2）設置面積30,000mm²。これは2026年1月末時点で日本国内の主要POSメーカーから販売されているセルフPOS機器の設置面積比較において最小サイズを達成しています（当社調べ）。

（*3）記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。