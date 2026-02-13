大衆居酒屋「勝男」、京都・大阪で2週連続オープン！

株式会社GALA

驚安の生ビールと大分中津からあげが自慢の「勝男」そして炭火焼鳥が自慢の「口八町」等居酒屋を中心に飲食店を12業態100店舗以上を運営しております株式会社GALA（本社：大阪市）は、2026年2月に京都・大阪で勝男2店舗をオープン致します。

まずは2月16日（月）にオープンの「ギョーザの勝男 四条河原町店」は京都屈指の繁華街でもある四条河原町交差点からすぐの場所にオープンします。これまで多くのお客様にご愛顧いただいております勝男四条木屋町応援団と先月オープンしました四条木屋町応援団別館からは徒歩数分圏内という場所もあって従来の勝男ではなくギョーザをメインメニューとした姉妹店の「ギョーザの勝男」での出店となります。周辺3店舗体制での相乗効果、そして河原町・木屋町エリアをさらに盛り上げていきたいとの思いで出店することになりました。

そして2月26日（木）にオープンします「勝男 第4ビルB2応援団」は大阪駅前第4ビル内初の勝男としてオープンします。これまで大阪駅前第2ビルと大阪駅前第3ビルの地下に2店舗づつ出店しておりましたが、今回大阪駅前第4ビルにもいよいよ勝男が進出！全140席の第4ビルB2応援団は、地下鉄東梅田駅はもちろん各線梅田駅がさらに近くなりとても便利な場所ですのでこれまで以上に多くのお客様にご利用いただけるものと思っております。そして駅前ビル既存4店舗と合わせて大阪駅前ビルの地下をさらに盛り上げていきたいと考えております。

勝男は低価格居酒屋のパイオニアとして、今後も「お客様目線」という初心を忘れず努力・成長を重ねてまいります。また、一部のチェーン店事業者のようにフランチャイズの加盟をやみくもにSNS等で広告募集をするような事は一切しておらず、店舗展開も調査・意見交換・熟慮等をしっかり行い「量より質」の精神で出店展開を行ってまいります。今後とも勝男グループをどうぞよろしくお願い致します。

■オープン店舗概要

●店名：ギョーザの勝男 四条河原町店

●オープン日：2026年2月16日（月）

●住所：京都市中京区河原町四条上る米屋町376-8

●電話：075-741-7501

●営業時間：15：00～翌3:00（土・日・祝は13：00～翌3:00）

●総席数：90席

●アクセス：阪急京都本線 京都河原町駅 徒歩3分

お店は四条河原町交差点から河原町通りを北へすぐです

●店名：大分からあげと鉄板焼 第4ビルB2応援団 勝男

●オープン日：2026年2月26日（木）

●住所：大阪市北区梅田1-11-4 B2F

●営業時間：11：30～23:30

●総席数：140席

●アクセス：大阪メトロ谷町線 東梅田駅徒歩3分

お店は大阪駅前第4ビル地下2階の南側通路です

■驚安生ビールの元祖居酒屋「勝男」

勝男は名物である一杯180円（税別）生ビール、そして一杯150円（税別）のハイボールを中心に「安くて気軽に飲める」をコンセプトにした大衆居酒屋ブランドとして連日多くのお客様にご来店いただいております。日常使いから大小様々な宴会まで対応できる店内づくりとフード・ドリンク共に豊富なメニューで、サラリーマンの方々を中心に幅広いお客様に親しまれています。さらに2019年からは生ビールの銘柄を「ザ・モルツ」から「ザ・プレミアムモルツ」に変更しお客様から大変ご好評を頂いております。もちろん何時でも何杯飲んでも一杯の価格は変わらないので安心してご利用いただけます。

約15年前の勝男創業時は、まだドリンクを終日安く提供するお店がほぼ皆無の状況でしたが、勝男はお仕事帰りの方々を応援したいという思いから、「毎日気軽に寄れるお店」・「いつでもお財布に優しいお店」をコンセプトとして創業。企業努力で生ビールやハイボール低価格を実現したのが勝男業態です。近年は同業他社のお店も勝男同様に生ビールをはじめ様々なドリンクを低価格にしている業態が増え、コロナ禍以降街全体が元気づいてきたのは最初に低価格ドリンクを実現させた弊社も大変うれしく思います。

■勝男自慢の大分中津からあげと激旨ギョーザについて

【勝男の中津からあげ】

これまで何度もご説明してきましたが、勝男の看板メニューと言えば大分県中津市のご当地グルメ「中津からあげ」です。お客様のオーダー率は90％を超える人気メニューで「勝男のからあげを食べに来た！」とおっしゃっていただくお客様もいるほどです。

美味しいからあげ作りのポイントといわれる鶏肉にしっかり味を浸透させるための漬けダレは醤油とにんにくをしっかり効かせてひと晩以上漬け込んでいます。この漬けダレは大分県中津市にある有名⽼舗唐揚げ店の漬けダレをさらに改良させた勝男独自の漬けダレとしてこれまで15年変わらず受け継いできた秘伝の漬けダレです。

勝男の中津からあげは、定番のもも肉の他に砂ずりやせせり・チューリップ等もございます。もも肉のからあげについては5種類の味変フレーバーもご用意し、若い方からお年配の方までいつ誰が食べても美味しく食べられるよう勝男自慢のからあげとなっています。勝男の中津からあげはテイクアウトもできますので、居酒屋で食べるのは少し…という方やご家庭でも楽しめます。

【勝男の餃子<四条河原町店のみ>】

勝男で提供している餃子は「誰が食べても美味しく」を合言葉に中津からあげと同様に長い時間をかけて開発したひとくちサイズの餃子で一人前10個480円（税別）で販売しております。

この餃子は焼いた時にパリッとなるように厚さと食感まで追求した皮と、中の餡は豚肉の部位選定から挽き方そして野菜・にんにく・調味料のバランスを試行錯誤しながらレシピを作りあげた秘伝の餡です。さらに美味しさを追求した結果、餃子を包んでから時間を置かないように各店舗でひとつひとつ丁寧に餡を包む作業を行っており完全手作りにこだわっております。

おかげさまでこの餃子は大阪の「ギョーザの勝男」各店でこれまで大変好評をいただいておりますので、まだご賞味いただけていない京都の皆様はぜひ味わっていただきたいと思っております。

■勝男 その他の自慢メニュー

勝男は中津からあげやギョーザだけではありません。他にも美味しいメニューを数多く取り揃えております。大人気メニューであるまぐろのぶつに、自慢の馬刺しやまぐろはいつでも新鮮。その他の鉄板焼や数々の一品料理も弊社料理開発部の精鋭たちが開発・考案した渾身のメニューを幅広く取り揃えております。すべての料理がただ美味しいだけでなくお酒も一緒に美味しくさせる料理の数々となっております。

■運営会社 株式会社GALAについて

「店のあかりを街のあかりへ」 我々はお店を作るにあたり、その街とそこで働く人に合わせたお店づくりを心がけています。人材だけでなくお店もその街に合わせて業態を作り上げ、飲食店から街を明るく変えていきたいという思いと、従業員が活き活きと活躍できるようなお店を作っていくことを企業理念としています。

社名：株式会社GALA

本社所在地：大阪府大阪市北区浮田２丁目1番8号

事業内容：全国約100店舗以上の飲食店経営（本部運営・経営企画・開発・広報企画・FC事業部）

設立：平成17年（2005年）4月1日 HP：http://www.gala-japan.com/