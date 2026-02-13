【ホテルインターゲート金沢】特別イベント「INTERGATE Local Relation ＠Kanazawa」開催　開催時期：2026年2月16日（月）～2月22日（日）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート金沢（金沢市高岡町、支配人：齊藤 正志）では、2026年2月16日（月）～2月22日（日）まで、ご当地の名品を楽しめる特別イベント「INTERGATE Local Relation @Kanazawa ～老舗落雁 諸江屋 和菓子の技に触れる～」を開催いたします。

全国5都市（京都・東京・広島・金沢・大阪）に展開する価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、ご当地の名品をホテルのラウンジで楽しめる特別な1週間限定のイベント「INTERGATE Local Relation」を、各ホテルで月替わりに開催しております。

第9弾は、金沢にて嘉永2年（1849年）創業 落雁 諸江屋の和菓子をテーマにした「老舗落雁 諸江屋 和菓子の技に触れる」を2026年2月16日（月）より1週間限定で開催いたします。期間中は、口の中でホロホロと解ける繊細な甘みが魅力の看板菓子、落雁「花うさぎ」を提供いたします。さらに2月21日（土）には、一日限定イベントとして人気の「塩どら焼き」の実演提供を行います。能登揚浜式製塩を使った塩味のどら焼きは、甘さが控え目で絶妙な味わいです。ぜひこの機会にお召し上がりください。また、ハッピーアワーでは、加賀白山サラミソーセージ、お茶漬けバイキングには寝る前のドリンクとして「YAMATO 玄米甘酒」＆「のとそだち ホットミルク」も登場いたします。

■「INTERGATE Local Relation @Kanazawa ～老舗落雁 諸江屋 和菓子の技に触れる～」概要

URL：https://www.intergatehotels.jp/kanazawa/recommendation/16513.html

・期間：2026年2月16日（月）～2月22日（日）

・場所：

ホテルインターゲート金沢 インターゲートラウンジ（1階）

・対象：ご宿泊のお客様

・料金：無料

・提供内容：15:00～17:00 落雁 諸江屋「花うさぎ」

1日限定！特別イベント

金沢の老舗和菓子店、株式会社落雁 諸江屋様による、「塩どら焼き」の実演提供を行います。ラウンジにてお客様の目の前で作られるあたたかな塩どら焼きの出来たての味わいをお愉しみください。

＜特別販売＞

落雁 諸江屋の人気商品をホテルにてお求めいただけます。

◆開催日時：2月21日（土）17:00～19:00

◆協力：株式会社落雁 諸江屋 https://moroeya.co.jp/

その他、ハッピーアワー（17:00～19:00）には「加賀白山サラミソーセージ」、お茶漬けバイキング（20:00～22:00）には「玄米甘酒」と「“のとそだち”のホットミルク」も登場いたします。

価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、「人と人」「ホテルと人」「地域と人」をつなぐコミュニケーションの場としてラウンジスペースをご用意し、地域の伝統や文化を体験することができるイベントを定期的に開催しております。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設）/ ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 / ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村（2026年7月開業予定）/ YOKI MATSUSHIMA（2026年8月開業予定）/ 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /

ホテルインターゲート金沢

国の特別名勝に指定されている「兼六園」や「金沢城公園」も徒歩圏内。金沢観光の拠点として便利にご利用いただけます。金沢らしさを体現するため、「素」と「くずし」をコンセプトに金沢の歴史や文化に触れていただけるよう現代的なデザインを施しております。ラウンジの中心に茶筅（ちゃせん）に見立てたコーヒーカウンターを設置し、館内は加賀友禅や九谷焼に共通する伝統の色彩「加賀五彩」で伝統を表現しています。

※ホテルインターゲート金沢は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：ホテルインターゲート金沢

所在地：石川県金沢市高岡町2番5号

TEL：076-260-7200

開業：2019年3月16日

階数：地上12階建て

客室数：166室

URL：https://www.intergatehotels.jp/kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/kanazawaintergate/

X：https://x.com/HotelKanazawa

Instagram：https://www.instagram.com/intergate_kanazawa/