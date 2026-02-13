SBギフト、3月3日「MarkeZine Day 2026 Spring」に登壇決定。CV率を劇的に向上させる、スマホ完結型デジタルギフトを活用した販促の最新定石を解説

SBギフト株式会社

デジタルギフトサービス「ポチッとギフト」を展開するSBギフト株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：大和 清隆、以下「SBギフト」）は、株式会社 翔泳社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：臼井 かおる）が2026年3月3日（火）・4日（水）の2日間にわたり開催する、国内最大級のマーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」において、3月3日（火）にセミナー登壇することをお知らせいたします。

昨今のBtoC販促において、キャンペーンの成否を分けるのは、景品の「魅力」と「応募の手軽さ」の両立です。住所入力や配送待ちといった手間は、ユーザーの大きな離脱要因となります。

本セッションでは、SBギフト株式会社取締役 兼 事業推進部長の藤本 耕平が登壇。コンビニや外食チェーン等の身近な店舗で即時受け取れる「デジタルギフト」を活用し、ユーザーの「応募の心理的ハードル」を極限まで下げることでCV率を劇的に向上させる手法について、累計導入実績に基づく具体的な成功事例を交えて詳しく解説します。

■登壇セミナー概要

テーマ：参加者数を最大化するBtoC販促の定石 ～スマホ完結のデジタルギフトで「応募の心理的ハードル」を下げ、CV率を劇的に向上させる手法～

日時：2026年3月3日（火） 14:35～15:05（セッション番号：3-A-6）

詳細・申し込みURL：https://event.shoeisha.jp/mzday/20260303/session/6657

本セッションで学べるポイント

コンビニ等の身近な店舗を活用し、ユーザーの「今すぐ欲しい」を刺激する心理的技術

少額多当へのシフトで「当たりそう」な期待感を高め、応募数を最大化する戦略

住所不要の「スマホ完結UX」で離脱を徹底排除し、コンバージョン率を最大化する導線設計

■登壇者プロフィール

藤本 耕平（ふじもと こうへい） SBギフト株式会社 取締役 兼 事業推進部 部長

1999年ソフトバンク株式会社入社後、2009年よりSBギフトにてデジタルギフト市場の黎明期から営業部門を統括。モバイルクーポンを活用した大規模な販促キャンペーンやO2O事業の立ち上げを多数手掛ける。2025年4月より取締役 事業推進部長に就任。長年の現場知見に基づき、配送コストや在庫管理といった「アナログ販促の課題」を解消するDXを推進している。

■「MarkeZine Day 2026 Spring」開催概要

今回のイベントテーマは「Adapt＆Advance」。AIをはじめとするテクノロジーによる変化や市場環境の変化に適応し、さらに前進していくための最新手法を学べる場です。

日程：2026年3月3日（火）・4日（水）

会場：JPタワー ホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階）

主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

参加費：無料（事前登録制：2月27日（金）13:00締め切り）

公式サイト：https://event.shoeisha.jp/mzday

■SBギフト会社概要

SBギフト株式会社は、メールやSNSで手軽にギフトを贈れる「ポチッとギフト」をはじめとするデジタルギフトサービスや、Webキャンペーンシステムなどを提供しています。豊富な導入実績とノウハウを活かし、お客様の多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。

商号 ： SBギフト株式会社

代表者 ： 代表取締役 大和 清隆

所在地 ：福岡オフィス 〒810-8660 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-2

東京オフィス 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目14番10号 新橋スクエアビル2F

設立 ： 2006年9月

資本金 ： 3,500万円

事業内容： デジタルギフトサービス・O2Oソリューションの提供

URL ： https://www.softbankgift.co.jp/