民泊・レンタルスペース特化型物件探しデータベース「ユウカツDB」を無料開放。物件探しから運営ノウハウまでを一貫支援し、全国の空き家・遊休不動産の利活用を促進。

ニューオ株式会社

ニューオ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：夏苅良）は、これまで有料会員限定で提供していた、民泊・レンタルスペース運営が可能な物件情報データベース「ユウカツDB」の無料公開を開始いたしました。あわせて、ユーザーの利便性向上を目的に公式サイトの大幅リニューアルを実施いたしました。

「ユウカツ」では、不動産オーナーや管理元に確認のうえ、相談可能と回答を得た物件を掲載。（最終的な可否は契約・許認可等の条件によります。）今回の無料開放により、適切な情報提供を通じて参入を支援し、より多くの方が事業に挑戦できる環境を構築するとともに、全国的な課題である空き家や遊休不動産の有効活用に貢献してまいります。

■背景

近年、副業や投資として民泊・レンタルスペース運営への関心が高まっています。一方で、特に初心者にとっては、事業開始までに多くのハードルが存在しています。

・物件探しの困難さ： 運営可能物件が市場に出回りにくい

・低い成約率： 不動産会社に相談しても断られるケースが多い

・情報の分断： 正しい制度理解や収支計算のノウハウが手に入りにくい

こうした「情報格差」を解消し、経験の有無に関わらず誰もがスムーズに事業を開始できるよう、物件情報と運営ノウハウを一つのプラットフォームに集約しました。







■ リニューアルの概要

今回のリニューアルでは、物件探しから学習までをワンストップで完結できるUI/UXを追求しました。

主なリニューアル内容物件詳細ページイメージ画像

「ユウカツDB」の無料公開：

不動産オーナーや管理会社より、民泊・レンタルスペース運営が相談可能と回答いただいた物件をデータベースに掲載。有料のスタンダードプランに先行掲載された物件のうち、一定期間が経過した一部物件を掲載します。

コラムページイメージ画像

コラムの拡充：

事業を始めるうえで複雑になりがちな、制度・ルール・運営時の注意点などを解説。自社での運営経験や、運営代行を通じて蓄積した実務的な知見をもとに、初心者にも分かりやすく、かつ実践に活かせる内容を中心に発信しています。



マイページイメージ画像

パーソナライズ機能の追加：

気になる物件を保存できる「お気に入り登録」や、条件を記憶できる「検索条件保存」機能を新たに追加しました。

これにより、複数物件の比較検討や、継続的な物件チェックがしやすくなり、自身の検討状況に合わせた効率的な情報収集が可能となります。

導線の最適化：

物件探し・コラム閲覧・お気に入り管理といった主要機能への導線を見直し、直感的な操作で必要な情報へ素早くアクセスできるデザインへ刷新しました。



■プラン別提供機能

今回提供を開始した「フリープラン」に加え、より多くの情報やスピード感を求める方向けに「スタンダードプラン」をご用意しています。

料金比較

「ユウカツ」サービスはこちら :https://yukatsu.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=free_release&utm_content=delivery

■今後の展開



今後は物件情報の提供にとどまらず、収支シミュレーション機能の実装や、資金調達のサポート、運営代行業者やインフラなど関連サービスとのマッチング機能など、開業から運営・成長までを包括的に支援する、「民泊・レンタルスペースの総合インフラ」を目指してまいります。





■ニューオ株式会社 代表取締役 夏苅 良のコメント

現在、インバウンド需要の回復・拡大に伴い、民泊や、多様な空間利用を求めるレンタルスペースの需要は、かつてないほど高まっています。一方で、全国的に増え続けている『空き家』や『遊休不動産』の利活用は、今や社会全体で取り組むべき喫緊の課題です。



民泊・レンタルスペースは、こうした眠れる不動産に息を吹き込み、新たな付加価値を生み出し、持続可能な収益へとつなげる有効な手段です。しかしながら、物件探しや制度理解、収支設計など、事業開始までには多くのハードルが存在します。



今回の『ユウカツDB』の無料開放は、そうした情報格差を少しでも解消し、適切な情報提供を通じて、より多くの方が安心して事業に挑戦できる環境を整えることを目的としています。



私たちは、物件情報の提供にとどまらず、開業から運営、さらには事業成長や将来的な選択肢の設計までを一貫して支援する存在として、民泊・レンタルスペース領域における持続的な価値創出に取り組んでまいります。本取り組みが、全国の不動産に新しい可能性をもたらすきっかけとなれば幸いです。

■ サービス概要

サービス名：ユウカツ

内容：民泊・レンタルスペース運営可能物件データベース・メディア

利用料金：フリープラン 無料、スタンダードプラン 月額4,980円（税込）

URL：https://yukatsu.jp/



■ ニューオ株式会社について

民泊・レンタルスペースに特化した不動産仲介の先駆的存在として、累計4,000件以上 （※2026年1月終了時点）の仲介実績、100室超の民泊運営実績（自社運営・運営代行を含む）を持つ。独自ルートによる物件取得と、自社での運営実績により培った「収益化できる物件選び」の知見を強みに、2024年に物件検索＆コミュニティ「ユウカツ」を立ち上げ。 月200件規模の物件情報の配信に加え、業界を牽引するオピニオンリーダー「ユウカツクルー」と連携をしたセミナーや交流会を毎月実施中。

所在地：東京都中央区銀座2-14-4 GINZA SQUARE 1F/B1F

代表者：代表取締役 夏苅 良

事業内容：民泊・レンタルスペースを中心とした不動産仲介事業、民泊運営代行事業、物件配信・コミュニティサービス「ユウカツ」の運営