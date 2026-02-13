すぐに使えるビジネススキル講座がセットでお得な2026年度『春の社内研修スタートプラン』の提供を開始！
導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、「春の社内研修スタートプラン」の提供を開始いたしました。
本プランは、eラーニングで社内研修を始めたい教育担当者様のために、オリジナル教材のアップロード機能に加え、すぐに使える新人・若手社員向けビジネススキル基礎講座をセットにしたプランです。
https://www.digital-knowledge.co.jp/product/service-packs/spring-start-plan/
「春の社内研修スタートプラン」の特長
「春の社内研修スタートプラン」は、このようなお悩みをお持ちの研修担当者様におすすめです。
- eラーニングを始めたいけど、何を使えばよいかわからない・・・
- 自社のオリジナル資料・マニュアルでeラーニングを実施したい・・・
- システムに詳しくないけど簡単に研修管理したい・・・
次の3つの特長で、研修担当者様をご支援します。
特長1 すぐに始められる教材セット
本プランには、内定者・新人・若手社員向けのビジネススキル基礎講座が標準セットとして含まれています。
【講座例】
職場のマナーと守るべきルール／電話応対の心構えと応対の基本１.／言葉遣い（敬語の使い方）／接遇用語・ビジネス用語の使い方／Eメール対応の基本／文章作成のポイント／会話の基本テクニック／テレワーク時の働き方の基本 他
さらに上記コンテンツのほか、ビジネスシーンで役に立つ知識が詰まった手軽に学べる講座「学びのバトン」シリーズの9本につきましても、プラン契約期間を通して人数無制限で受講可能です。
特長2 お手元の資料や動画を簡単に教材化
社内資料のPDFや動画をアップロードするだけで簡単に教材化が可能です。あわせて、テストやアンケートの登録にも対応しています。
動画はアップロード容量と受講時の流量ともに利用上限の制限がありません。資料のアップロードは1GBまで料金に含まれます。追加費用でコンテンツ容量の追加も可能です。
特長3 すぐに使える研修テンプレート付き
研修テンプレートの活用により、オリジナル教材の設定がスムーズに行えます。テンプレートをコピーして学習項目を書き換え、事前にアップロードした動画や資料のコンテンツを割り当てるだけでコース登録が完了します。
また、例にならって入力するだけで準備可能なテスト登録用フォーマットもご提供します。
受講開始後は、受講進捗を一目で確認でき、研修管理も効果的に行えます。
「春の社内研修スタートプラン」の料金プラン
ご希望の契約期間とID数、コンテンツ受講人数に合わせてお見積りいたします。
例：
・システム利用1年間（登録上限50ID）
・ビジネススキル基礎講座受講 10ID分（1名につき1IDでのご利用となります）
→ 年間利用費：374,000円（税込）※月額換算 約31,240円
【費用例】
※上記費用には「ビジネススキル基礎講座」受講ID（10名分）が含まれています。
受講人数の追加をご希望の場合は、別途お見積りいたします。
株式会社デジタル・ナレッジについて
教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。
デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させ、受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。
【会社概要】
株式会社デジタル・ナレッジ
代表取締役社長 はが 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児
本社：東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原
http://www.digital-knowledge.co.jp/
TEL：03-5846-2131(代表)、050-3628-9240(導入ご相談窓口)
お問い合わせフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社デジタル・ナレッジ サービス推進事業部
E-mail：service-promotion@digital-knowledge.co.jp