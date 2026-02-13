描かずにはいられない！ ビジュアルアーティストのための投稿プラットフォーム「Fancii」をリリース

ヌプカ株式会社

Fancii: ファンシィ

ヌプカ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：片桐孝憲）は、ビジュアルアーティストのための投稿プラットフォーム「Fancii」（ファンシィ、URL：https://fancii.net）(https://fancii.net)をリリースしました。


クリエイターが創作するイラスト、マンガ、アートなどのコンテンツとファンをつなぎ、細やかな機能で創作活動を応援します。



Fanciiを使ってみる :
作品の見せ方は、クリエイター自身がコントロール


Fanciiでは、クリエイターが自分のコンテンツの見え方や公開範囲を細かくコントロールできます。



投稿では一度に4枚までの画像を設定でき、投稿ごとにサムネイル表示のレイアウトを指定可能です。


プラットフォーム都合の自動トリミングに依存せず、作品の意図を反映した表示ができます。



投稿には、Fanciiの検索結果への表示をコントロールできる「検索避け」が設定できます。


特定の検索キーワードのみに投稿を表示することで、届けたい人にだけアプローチでき、望まないコミュニケーションが発生するのを防ぎます。同じ創作を好むクリエイターとファンのコミュニティーにもなります。


また、Fanciiではプロフィールと投稿に対して、AI学習などを目的とするBotアクセスを制限できます。


クリエイターとそのコンテンツを守りながら、創作を続けられる環境を提供します。




投稿時に設定できるオプションの一例。


継続的な創作活動を支えるコンテンツ販売機能

Fanciiでは、投稿に購入可能なおまけコンテンツを設定できます。


ユーザーはコンテンツを楽しみながら、自然と好きなクリエイターの創作活動を直接応援できます。



趣味のクリエイターから、継続的に作品を発表するプロフェッショナルまで、クリエイターの収益化とコミュニケーションを通じて、 継続的な創作活動を支えます。




事前にポイントをチャージ。購入時に利用するポイント数を選択して、気持ちを伝えます。


コンテンツ体験を妨げない環境


Fanciiには、好きな作品に集中して楽しめる環境があります。


広告表示は行いません。


また、Fanciiでは実写画像や、AIで生成された画像などの投稿は行えない設計となっています。


性質の異なるコンテンツを混在させないことで、ビジュアルアーティストとその作品に特化したプラットフォームとして運営します。




デスクトップでは画面いっぱいにコンテンツが広がります。


安心して活動できる場所


Fanciiでは、描かずにはいられない、発信せずにはいられない、創作が日常と共にあるクリエイターのために、安心して創作活動が続けられる場所を目指して開発・運営してまいります。



会社概要

会社名：ヌプカ株式会社 / Nupqua Inc.


事業内容：クリエイター向けプラットフォームの開発・運営


所在地：103-0004 東京都中央区東日本橋2-24-9 LIT東日本橋3F


代表取締役：片桐孝憲


お問い合わせ：info@nupqua.com