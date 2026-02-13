アルパカと間近でふれあえるイベントを開催！雪景色の那須高原を疾走する体験付き宿泊プランも販売【グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社長いまつげに包まれた大きな瞳の愛らしいアルパカがエントランスでお迎え

那須連山を望み、裾野に広がる那須高原を一望できる場所に位置するリゾートホテル「グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ」（所在地：栃木県那須郡那須町／総支配人：リチャード・ティン トゥン）は、那須の冬を楽しみ尽くす滞在提案として、那須高原りんどう湖ファミリー牧場と連携したイベントを実施しています。ホテルエントランス前にアルパカが登場し、来館者が間近でふれあえるイベント「アルパカふれあいステイ 2026 Winter」を2026年3月28日（土）までの毎週土曜日に開催します。 また、自立式電動立ち乗りボード「ジャイロライド」で、オフロードの原生林コースを自由に駆け巡れる、全国初の施設「ジャイロライドパーク」と連携した、那須高原の大森林をジャイロライドで疾走する体験が付いた宿泊プランも用意しています。冬の那須は高原を渡る澄んだ空気と静かな時間が広がります。そんな季節にぴったりの、心温まる動物とのふれあいと、自然の中を爽快に走り抜けるアクティビティ。ホテルステイと高原の自然体験を組み合わせた、冬の特別な旅を提供します。

アルパカふれあいステイ 2026 Winter 概要

りんどう湖ファミリー牧場とのコラボレーション企画として開催される特別イベント。柔らかな毛並みとおだやかな性格で知られるアルパカが、ホテルのエントランスでお客様を出迎えます。鼻先でふんわりと息をかける穏やかな仕草や、長いまつげに包まれた大きな瞳の愛らしさに、誰もが思わず笑顔になるふれあい体験です。

冬毛をまとってふわふわになったアルパカたちは、寒さに強く、冬こそ最も元気なシーズン。りんどう湖ファミリー牧場で大切に飼育されたアルパカが人懐っこく近づいてきて、記念撮影や餌やり体験などを楽しめます。

開催期間：2026年3月28日（土）までの毎週土曜日開催

開催時間：15:00～17:00（予定） ※天候・動物の体調により変更あり

場 所：ホテルエントランス前 特設エリア（柵設置・安全スタッフ常駐）

提 携：那須高原りんどう湖ファミリー牧場

ジャイロライド30分体験付き宿泊プラン 概要

冬の森を駆け抜けるジャイロライドは雪の中でもグイグイ進む力強さが魅力3～4歳のお子さまにはミニバギーをご用意

那須塩原市（当ホテルから車で約20分）にある「ジャイロライドパーク那須」は、電動三輪バイク"ジャイロライド"専門の体験パークです。"ジャイロライド"はバイクと車の中間のような乗り心地で、ハンドル操作だけで安定した走行が可能で、5歳以上の子どもから大人まで安心して楽しむことができます。カーブでは車体が傾き、風を切りながら雪景色の中をスムーズに走る感覚は、スキーやジップラインとは違う、新しい冬のアクティビティ体験です。専用コースでは安全講習付きで、初めてでも気軽にチャレンジ可能です。

たき火焙煎コーヒーたき火スイーツセット

体験後はジャイロライドコースに併設されたグランピングテラスで、焚き火のぬくもりとともに、おしゃれなアウトドアカフェタイムも楽しめます。（カフェメニューはプランに含まれておりません。別途有料となります。）

当ホテルでは体験利用券付きの宿泊プランとして販売しており、冬の屋外アクティビティを求める旅行者やグループに大人気です。ジャイロライド30分体験付き宿泊プランを利用の方には、防寒用手袋やベンチコートの無料貸し出しもあり、雪の日でも楽しめます。

●【公式】ジャイロライドパーク那須【年中無休！送迎無料！雨雪も営業！】(https://lbcg.net/grp/)

ジャイロライドパークは那須では珍しく、冬の間も休まず営業をしています。

（天候やメンテナンスで休園することもあります。営業状況はホームページでご確認ください。）



プラン名：ジャイロライドパーク体験チケット付き宿泊プラン

宿泊期間：2025年秋～2026年冬（詳細は公式サイトにて）

内 容：オールインクルーシブ滞在（夕朝食・ラウンジ・温泉利用含む）

▼宿泊予約はこちらから

じゃらんnet(https://www.jalan.net/yad335440/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=335440&smlCd=080502&distCd=01&ccnt=yads2)｜楽天トラベル(https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/31077?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_flg=PLAN&f_static=1)｜一休.com(https://www.ikyu.com/00003135/)

※2名様以上の体験で無料送迎を承ります。送迎を希望のお客様は、事前にジャイロライドパークへの問い合わせが必要です。

※カフェメニューはプランに含まれておりません。別途有料となります。

グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ

那須高原を一望できるリゾートホテルサファリツインマウンテンビュー新ラウンジ「KINOHA - Family Lounge & Library」

グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパは、那須連山の壮大な景色と、その裾野に広がる那須高原を一望できる場所に位置するリゾートホテルです。那須ICから車で約15分、那須塩原駅からタクシーで約30分。皇室の方たちが静養に訪れることから、ロイヤルリゾート那須の愛称でも知られる那須高原に位置しています。朝夕のビュッフェスタイルの食事、夕食時のアルコール、ラウンジで提供するソフトドリンクなどを宿泊料金の中で自由に楽しむことができます。また、キッズパークなどのエリアも充実しており、ご家族でも楽しめるホテルです。2026年1月31日（土）には、家族でゆったりと過ごせる新ラウンジ「KINOHA - Family Lounge & Library」がオープンしファミリー向けアクティビティがさらに充実しました。

【所在地】〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙4449番地2

【TEL】03-5539-2597（予約センター）

【URL】https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/(https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/)

【アクセス】東北自動車道 那須ICより車で約15分、JR那須塩原駅よりタクシーで約30分。

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約 20 年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,700を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細についてはhttps://group.accor.comをご覧ください。(https://group.accor.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

※2026年2月13日時点の情報です。

※写真はすべてイメージです。