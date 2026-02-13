【新製品】「1トンを時速5kmで運ぶ」エクセディの国産AMR「Neibo」に、進化した高速高重量タイプが新登場

株式会社エクセディ

株式会社エクセディ（代表取締役社長：吉永 徹也、本社：大阪府寝屋川市、東証プライム上場）（以下、エクセディ）は、自社開発の自律走行搬送ロボット（AMR）「Neibo（ネイボ）」シリーズの「パワフルロボット」のラインナップに、新たに最大1トンの牽引能力と最高速度5km/hの走行性能を両立した高速高重量タイプ（P-1000）を追加し、2026年1月に発売しました。

従来の最大600kgが牽引できる標準タイプに加え、より重量のあるパレットやカゴ台車の搬送に対応。さらに移動速度を向上させることで、広大な工場や倉庫における搬送時間を短縮し、慢性的な人手不足の解消と生産性向上に貢献します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c5k40Fp2e00 ]

※性能実証のため屋外で撮影していますが、本製品は屋内専用です。

600kgでは足りない現場へ自動車部品メーカーの技術で挑んだ、高出力・高速化への道

エクセディではこれまで、最大600kgまで牽引可能なタイプを展開し、多くの現場でご導入いただいてまいりました。しかし、実際の導入現場や展示会でヒアリングを重ねる中で、「600kgを超える重量物があり、これまでのタイプでは対応できない」「タクトタイムを短縮したい」「フォークリフトと協調するため、高速AMRを導入したい」といった切実なご要望を数多くいただきました。

特に、自動車部品や住宅建材、飲料などの重量物を扱う現場では、従来のAMRではパワー不足で導入を断念せざるを得ないケースや、複数回に分けて運ぶことによる非効率さが課題となっていました。こうした「現場の生の声」に応えるべく、当社は長年培ってきた自動車駆動系部品の技術（トルク管理、耐久性設計）を応用し、開発に着手。「既存の台車をそのまま牽引できる」利便性はそのままに、「1トンの重量物を力強く、かつ安全に速く運ぶ」ことができる新タイプを完成させました。



■パワフルロボット「P-600」と「P-1000」の比較

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141550/table/68_1_e2ff8ddb069ccc7000e3bb85013bd288.jpg?v=202602131251 ]

※1 メーカーの定める試験状況で稼働させた場合の値です。最大牽引重量は被牽引物と床面・路面状況によって異なるため、制動距離や安全性について運用前に十分な検証が必要です。

新タイプ「Neibo パワフルロボット（P-1000）」の特長- 最大1トン牽引 × 最高速度5km/hの圧倒的な搬送能力最大1トンの重量物を牽引しながら、最高速度5km/hでの走行を実現しました。一般的な歩行速度（時速4km程度）を上回るスピードで移動できるため、長距離移動が必要な大規模工場や物流センターにおいて、搬送サイクルタイムを劇的に短縮し、生産性を向上させます。- 高速走行を支える高度な「安全性」と「制御技術」高速で重量物を運ぶからこそ安全性には最大限の配慮を行っています。高性能なLiDARセンサーとカメラにより障害物を瞬時に検知。人や物が近づいた際には急停止で荷崩れを起こすことなく、スムーズかつ安全に減速・停止します。人とロボットが共存する現場でも、安心して稼働させることが可能です。また、自社内で耐久試験も行っています。- 既存の台車・設備をそのまま活用できる「牽引型」標準タイプ（P-600）と同様、専用のカートや棚を新たに導入する必要はありません。現在現場で使用しているカゴ台車やパレット台車をそのまま引っ張れる「牽引型」を採用しています。これにより、初期導入コストを抑えつつ、現場のオペレーションを大きく変更することのない自動化を実現します。- 現場主導で運用可能な「使いやすさ」標準タイプ（P-600）と同様、専門的なプログラミング知識は不要です。直感的な操作で、走行ルートの設定や変更が可能です。現場のスタッフ自身で設定や運用ができるため、レイアウト変更や工程の修正にも柔軟かつ迅速に対応できます。

スマートロボットサービス「Neibo」パワフルロボット開発の背景

物流・製造業界では、少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化しており、特に重量物の搬送業務は従業員への身体的負担が大きく、自動化による省人化・省力化が急務となっています。 エクセディは、こうした現場の課題を解決するため、自動車部品メーカーとして培った技術力を活かし、重量物の搬送を自動化するAMR「Neibo」パワフルロボットを開発し2024年に提供を開始しました。

Neibo パワフルロボット

今お使いの台車やカートをそのまま牽引可能です。大掛かりな設備の入れ替えやレイアウト変更はご不要で、手軽に導入いただけます。

・最大1トンの牽引能力

・アタッチメントで様々な台車に対応

・牽引自動切り離し機能（オプション）

・API連携で外部システムと連携

AMRロボット「Neibo」公式サイト| 株式会社エクセディ(https://www.exedy.com/robot/)



「Neibo」に関するお問合せは、エクセディまたは「Neibo」販売代理店までご連絡ください。

【CBRE × エクセディ】物流倉庫内覧会＆「Neibo」パワフルロボット体験会を合同開催 2/26（木）

事業用不動産サービスを展開するシービーアールイー株式会社（以下、CBRE）主催の物流倉庫内覧会にて、エクセディの最新物流向け電動製品の展示・実演会を同時開催いたします。実際の物流倉庫という環境下で、スマートロボット「Neibo」の動作や性能を直接ご体験いただけます。 詳細は、エクセディ 新商品ポータルサイトからご確認ください。

【CBRE × エクセディ】物流倉庫内覧会＆「Neibo」「電動アシスト製品」体験会を合同開催 2/26（木） | エクセディ 新商品ポータルサイト(https://www.exedy.com/newbiz/news_story/20260211/)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141550/table/68_2_2b54c483861fc27745da53b27a171866.jpg?v=202602131251 ]

株式会社エクセディ について

株式会社エクセディは、大阪府寝屋川市に本社を置く駆動系部品のリーディングカンパニーです。世界25ヶ国に拠点を有するグローバル企業として、高品質な製品を世界各地で提供しています。

株式会社エクセディ 本社

本社所在地：〒572-8570 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

代表取締役社長：吉永 徹也

業種分類：輸送用機器

設立：1950年

市場名：東証プライム

従業員数：3,131人（連結：14,197人）（2025年3月現在）

株式会社エクセディ コーポレートサイト :

https://www.exedy.com/



新商品ポータルサイト :

https://www.exedy.com/newbiz/

本件に関するお問い合わせ先

以下サイトの「お問合せフォーム」よりご連絡ください。

エクセディ 新商品ポータルサイト：https://www.exedy.com/newbiz/

TEL：072-822-9523（戦略事業本部 ビジネス開発部）