いよいよ今週末2/15(日)放送！河合奈保子の伝説のコンサート「BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-」CSホームドラマチャンネル
「河合奈保子 BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-」 (C)日本コロムビア
【河合奈保子デビュー45周年記念 コンサートセレクション】
CSホームドラマチャンネルでは、1980年のデビューから昨年で45周年を迎えた河合奈保子を今月より3ヶ月にわたり特集します。1980年代のアイドル黄金期において、その愛くるしいルックスと、誰しもの心を揺さぶる圧倒的な歌唱力で絶大な人気を誇った河合奈保子。
本特集では、彼女がアイドルとして、そしてアーティストとして大きく飛躍した1982年から1984年にかけての貴重なコンサート映像3作品を厳選してお届けします。
https://www.homedrama-ch.com/special/kawainaoko
「河合奈保子 BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-」
CSホームドラマチャンネル2月15日(日)午後8:00～ テレビ初放送！
2025年にデビュー45周年を迎えた河合奈保子。80年代アイドル全盛期に開催されたコンサートの中から「BRILLIANT -Lady Naoko in Concert」をお届けする。
本コンサートは二部構成となっており、第一部はポピュラー・ミュージックと邦楽のヒット曲中心、第二部は山口百恵の「秋桜」を除いてすべて自身のシングル曲で構成されている。
赤いドレスで「AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH」を“レディとしての誓い”のようなセリフを交え歌い上げるオープニングは圧巻！弾き語り、アップテンポのメドレー、ダンスなど彼女の魅力が詰まった珠玉のステージをお楽しみに。
（1982年10月17日／東京・芝・郵便貯金ホール）
［セットリスト］
１．AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH
２．LADY ナオコメドレー
～YOU KEEP ME HANGIN' ON
～雨
～スニーカーぶる～す
～フィーリング
～愛をください
～DANCING QUEEN
～FOR ONCE IN MY LIFE
～しあわせ芝居
～KISS OF FIRE(演奏)
～ダンスはうまく踊れない
～BEGIN THE BEGUINE
～100％…Soかもね！
～YESTERDAY ONCE MORE
～I HEAR A SYMPHONY
３．SMILE AGAIN
４．けんかをやめて
５．秋桜
６．ヤング・ボーイ
７．愛してます
８．17才
９．スマイル・フォー・ミー
10．ムーンライト・キッス
11．大きな森の小さなお家
12．夏のヒロイン
13．ラブレター
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=meqEG54gewQ ]
https://www.homedrama-ch.com/special/kawainaoko
★今後のラインアップ★
３月 「愛のコンサート」（1983年10月10日 東京・芝・郵便貯金ホール）
★CSホームドラマチャンネルにて3月8日(日)午後8:15～ テレビ初放送！
「愛のコンサート」詳細はこちら :
https://www.homedrama-ch.com/series/S87054
４月 「SUMMER SPECIAL in EAST '84」（1984年7月24日 よみうりランド・イースト 他）
