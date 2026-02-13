株式会社FinT、SNSフィルムレーベル『FinTheater（フィンシアター）』を設立。

株式会社FinT

SNSマーケティング支援を展開する株式会社FinT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大槻祐依）は、SNSソリューション事業部内に、コミュニケーション・デザインを武器に持つSNSフィルムレーベル「FinTheater（フィンシアター）」を設立したことをお知らせいたします。

■「FinTheater（フィンシアター）」設立の背景

昨今、縦型ショートドラマをはじめとする短尺動画市場が急速に拡大しています。しかし、膨大なコンテンツが消費される中で、企業が発信するメッセージが一時的な「バズ」で終わってしまい、ブランドの深い理解や共感にまで至らないという課題も浮き彫りになっています。

FinTはこれまで、累計400社以上のSNSマーケティング支援を通じ、ブランドの強みを、SNSユーザーに刺さる文脈へ翻訳し、心を動かすプロモーションを数多く成功させてきました。

物語性に寄りすぎて商品の良さが伝わらない「作り手主導」の映像でも、商品の訴求に寄りすぎて視聴者に敬遠される「CM的」な映像でもない。「面白い物語の核に、ブランドの哲学や強みが自然と組み込まれている」という新たな視聴体験を設計すべく、本レーベルを設立いたしました。



■「FinTheater（フィンシアター）」の特徴



1. コミュニケーション・デザイン

企業が伝えたい「想い」を、視聴者が自分事として捉えられる「自分の物語」へと翻訳します。一方的な発信を避けるための独自の「ナラティブ設計（＝視聴者が主人公として語られる物語の構築）」により、ブランドとユーザーの間に深い共感と繋がりを生み出します。

2. 400社超の支援実績に基づく「勝てるロジック」

累計400社以上のSNSマーケティング支援で蓄積されたデータを基に、「なぜ今、この動画がSNSで届くのか」をロジカルに解明します。プラットフォームのアルゴリズムとユーザー心理を熟知したプランナーが、一過性のバズに頼らない、再現性の高い映像戦略を構築します。

3. シネマクオリティ

映画制作の第一線で活躍するクリエイターとの共創体制を構築。シネマカメラや照明技術を駆使した圧倒的な没入感により、日常のタイムラインの中に「ブランドの格」をもたらし、信頼性を担保します。

■過去にFinTが手がけたショートドラマ事例

・アサヒビール株式会社様『アサヒビアリー』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000044523.html

商品の機能説明ではなく、ユーザーの日常にある「微アル」という新しい選択肢を物語化。共感を生む文脈設計により、ブランド認知と深い理解を両立しました。







■FinTheater エグゼクティブプロデューサー 仁藤コメント

昨今のSNS市場では、動画が『どれだけ見られたか』以上に『どれだけ深く心に残ったか』という質が問われています。これまでSNS上では、数多くの動画が一過性の『バズ』で終わってしまう課題を抱えてきました。FinTheaterは、400社の支援実績に基づくロジックと、シネマクオリティを融合させることで、この課題の解決を目指します。戦略という確かな土台があるからこそ、クリエイターの感性はブランドの想いと深く共鳴し、その力を最大限に発揮できる。私たちはそう信じています。 作り手の個性を活かしながら、ブランドの哲学を視聴者の『自分の物語』へと翻訳し、消費されない『深い繋がり』を築いていく。私たちは、そんな体温のある表現を追求し続けます。

■株式会社FinT

(1)SNSマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/snsmarketing）

旅行、料理、ファッション、美容等の幅広い分野に渡って、累計400社以上のアカウントのマーケティング支援を実施（2026年2月時点）。SNS運用の設計から投稿、効果測定まで一貫したSNSマーケティングをサポートしています。

(2)女性向けSNSメディア「Sucle」の運営事業（https://fint.co.jp/sucle）

「きょうのわたし、愛しいわたし」をコンセプトに、ファッションやコスメなど、最新の「かわいい」トレンドを発信している総フォロワー100万人を超える女性向けSNSメディアです。現在はメディアとしての枠を超え、ユーザーの皆様の生活により深い価値提供ができるサービスとして進化しています。

(3)インフルエンサーマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/influencermarketing）

累計数千万フォロワーを超えるキャスティングで蓄積されたデータに基づき、インフルエンサーを活用したプロモーション企画からキャスティングまで幅広くサポートいたします。

(4)VTuberマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/service/vtubermarketing）

FinTのVTuberマーケティングでは、VTuber選定やライブ配信のアサイン、企画も含めた全体戦略～実行までトータルサポートします。