【テロワールを味わい尽くす16日間】ブルックラディ蒸留所 × 六本木ウイスキーサロンのスペシャルコラボイベント開催！対象商品の注文でここでしか手に入らないオリジナルグッズプレゼント！
この度、六本木ウイスキーサロンは、ブルックラディ蒸留所との限定コラボレーションイベント「BRUICHLADDICH × ROPPONGI WHISKY SALON」を2026年2月13日（金）から2月28日（土）まで開催いたします。
期間中は「クラシックラディ」のボトルキープや「オクトモア 16シリーズ」のフライトセットをご注文いただいたお客様へ、ここでしか手に入らない限定ロゴ入りボトルタグやピンバッジなどの豪華特典をご用意。ビジネスと大人の社交が交差する六本木の地で、アイラ島の風土が生んだ至高の一滴を心ゆくまでご堪能いただける特別な時間を提供いたします。
イベント開催概要
■ 期間限定キャンペーン：ここでしか手に入らない限定特典
2月13日（金）から2月28日（土）の期間中、店内にて対象商品を注文された方へ、特別なノベルティを贈呈いたします。
１.「クラシックラディ」ボトルキープ特典
期間中、クラシックラディを特別価格（20,000円／税込）でボトルキープされた方に、「蒸留所ロゴ入り限定ボトルキープタグ」および「限定ピンバッジ」をプレゼント。ビジネスやプライベートの拠点として、特別なボトルをご用意いただけます。
２.「オクトモア 16シリーズ」フライトセット特典
最新の16シリーズ3種を一度に愉しめるフライトセットをご注文の方に、「オクトモア オリジナルボトルピンバッジ」をプレゼント。各ボトルの個性を比較しながら、限定アイテムをコレクションいただけます。
■ メインイベント：最新の16シリーズを網羅する「スペシャルセミナー」
2月22日（日）限定で、ブルックラディの多面的な魅力を体感するテイスティングセミナーを開催します。
今回の注目は、世界中の愛好家を魅了する超高ピートモルト「オクトモア」の最新16シリーズ（16.1、16.2、16.3）の比較試飲です。定番の「クラシックラディ」や「ポートシャーロット 10年」を含む計5種のラインナップを通じ、蒸留所の哲学を深く掘り下げます。
日時：2026年2月22日（日）
時間： 📍 第1部：15:00～16:30
📍 第2部：17:30～19:00
所要時間：各回 約90分
参加費：各回 5,000円（税込）
内容：
・ウェルカムドリンク「ボタニストソーダ」
・オクトモア16シリーズ（16.1、16.2、16.3）、クラシックラディ、ポートシャーロット１０年を
含む計5種のテイスティング
・ブランドアンバサダーによる解説＆Q&A
定員：各回 10名
講師：レミーコアントロージャパン株式会社「ブルックラディ」ブランド・マネージャー、ジェイコブ ジャン氏
※セミナーチケットは好評につき完売致しました。
場所：BAR ROPPONGI WHISKY SALON
ご来場： 当日は直接会場までお越しください。
会場アクセス：https://maps.app.goo.gl/bjLHzRzgqshikw3o8
お問い合わせ： 070-6559-6790 (店舗直通)
講師：ジェイコブ ジャン
レミーコアントロージャパン株式会社
「ブルックラディ」ブランド・マネージャー
韓国・ソウル出身。ソウル、日本、カナダでの15年以上のホスピタリティ経験（ウイスキーバー、ホテルバー等）を持ちます。WSETレベル3（ワイン）、レベル2（スピリッツ）認定保有。
現在、レミー コアントロー ジャパンにて、ブルックラディ、ザ・ボタニスト、ウエストランド・アメリカンシングルモルトのブランドマネージャーを担当。深い情熱と専門知識を活かし、革新的なマーケティング戦略で各ブランドの物語を消費者に届けています。
ブルックラディ蒸溜所について
1881年に創業したこの蒸留所は、2001年の再稼働以降、ウイスキー造りにワインの概念である「テロワール」を導入。
スコットランド産、さらにはアイラ島産の原料麦芽にこだわり、着色料不使用・ノンチルフィルター（冷却濾過なし）を徹底することで、土地の個性をダイレクトに表現しています。
ラインナップは、ノンピートの「ブルックラディ」、ヘビリーピートの「ポートシャーロット」、そして世界最高峰のピート値を誇る「オクトモア」と多彩です。
その全てに、妥協なき職人魂とモダンな哲学が息づいています。
実施場所：BAR ROPPONGI WHISKY SALON （六本木ウイスキーサロン）
１Fカクテルバー
希少なジャパニーズウイスキーから世界の銘酒まで幅広く取り揃える、六本木のオーセンティックバー。店主・山田によるストーリーを重視したイベント企画やカクテル提案が、感度の高い大人の支持を集めている。
営業時間：18:00～25 :00
ウイスキーサロンFC発起人 静谷 和典
株式会社ロイヤルマイル 代表取締役、「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「BAR 東京 バーボンクラブ」のオーナーバーテンダー。2019年に当時最年少で第8代「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を取得し、現在は各種SNSやメディアへの出演、「咲グラスブランド」などを用いてウイスキー文化の普及に努めている。
オリジナルボトラーズブランド「Plinius」を立ち上げるなど、ウイスキー業界の新たな可能性を切り開いている。
2018年 BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner
2021年 CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen Grant部門 日本チャンピオン
2023年 Hennessy My Way 世界Top 10 Bartenders
上記を始め、数々のカクテルコンペティションで輝かしい受賞歴を誇る。
現在は様々なコンペティションの審査員を務めるほか、日本バーテンダー協会東京支部技術指導副部長や日本ウイスキー文化復興協会評議員として、次世代のバーテンダー育成と業界の発展に尽力。
マスター・オブ・ウイスキーとして、全国で行われるウイスキーセミナーの講師を務める他、各種SNSでは「しずたにえん」として情報を発信、現在の総フォロワー数は270万人オーバー。BSフジにて放送中のドラマ「ウイスキペディア」ではウイスクテイルのメイキングやコメンテーターを担当。ウイスキー専門誌「Whisky Galore」での公式テイスターなども務めている。
そのバーテンダー、そのカクテルの為に足を運びたくなる「ディスティネーションバーテンダー」「ディスティネーションドリンク」創出を掲げ、それらの全国展開を目指し2025年8月に初のFC店舗である「Bar Roppongi Whisky Salon」をオープン。
