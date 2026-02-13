『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』サウンドトラック 各種音楽配信サービスにて配信開始！

株式会社セガ

株式会社セガは、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』のサウンドトラックアルバム『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties Original Soundtrack』を2026年2月12日（木）より各種音楽配信サービスにて配信開始したことをお知らせします。

サウンドトラックアルバムにはゲームの世界を彩る楽曲、全108曲を収録。歌手・和田アキ子さんが演じるキャラクター・アッコさんが歌う「ばかみたい」をはじめとする新規カラオケ曲も収録しています。ゲーム本編と共にお楽しみください。

また、同アルバムのリリースに合わせ「試聴動画(https://youtu.be/uilDju1p1OE)」を公開いたしました。ぜひご覧ください。

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties Original Soundtrack』（配信版）

【配信開始日】配信中（2026年2月12日（木）配信）

【試聴および主な配信サービス】https://segajp.lnk.to/ryukiwami3

【販売価格】アルバム購入 5,280円（税込）／単曲購入 150円（税込）

※配信サービスにより異なります。

【収録曲】全108曲

001. 生き様 feat.N∀OKI（ROTTENGRAFFTY）

002. 龍と麒麟の嘶き

003. 龍と麒麟の脈動

004. Throw-down

005. La La La Mobile

006. Twilight Farewell

007. Wild Scent

008. Take it Easy

009. Receive And Stab You【KIWAMI ver.】

010. The Avenger

011. ナンクルナイサー

012. Ryukyu Discipline

013. Fashion Sense

014. Hibiscus Breeze

015. RYUKYU STYLE

016. Fatal Damage

017. チムドンドン

018. Pure Malice【KIWAMI ver.】

019. Cut Scene:Things to Protect

020. ウムイ

021. おおきくなあれ

022. ぽかぽかキッチンびより

023. にこにこクッキングタイム

024. ぬいぬいメロディ

025. ドキドキチャコペンロード

026. きょうのおすすめ

027. おしえて、おじさん！

028. できるところから…

029. いつものばしょ

030. だれがいちばん？

031. じゅんびできた？

032. しんけんしょうぶ

033. もういっかい？

034. 魁！桐生塾！！~LUCKY of Asagao~

035. MJZK ~RYUKYU~

036. Onslaught

037. Close Quarters

038. FM-Sound's Storm【KIWAMI ver.】

039. 冥弐勇【Menu】

040. 喧嘩覇刀流【Kenka Battle】

041. 血闘【War Blood】

042. 和砕覇【War Breaker】

043. 和牙咬【War Fang】

044. 雨悪離亜【Warrior】

045. 璃斬流闘【Result】

046. Strings of Silence

047. こいこい！

048. 一牌勝負!

049. Cut Scene:Life Etched in Ink

050. Independence For Violence【KIWAMI ver.】

051. Combat-ready

052. The Deadliest Scuffle

053. Ogre Has Returned【KIWAMI ver.】

054. Amber Dusk

055. Cut Scene:Edge Against Me

056. 泪なき叙情【KIWAMI ver.】

057. Sorrow Into Lights

058. Cut Scene:To Confront

059. Cut Scene:The Spirit of Life

060. IKIZAMA for Fight

061. Fly【KIWAMI ver.】

062. Cut Scene:Life Reborn

063. Cut Scene:Inside the Ride

064. Cut Scene:Betrayal of Members

065. Dark Alley

066. Fury Unchained

067. Cut Scene:A Fateful Encounter

068. Poised Demeanor

069. Cut Scene:Leave Prison

070. Pride of Steel

071. Cut Scene:Headlong Rush

072. Brute Instinct

073. Cut Scene:The Bond Between Us

074. Cut Scene:A Runaway Car Comes to Rescue

075. Brute with a Cause

076. Cut Scene:Confrontation

077. Rising Tension

078. Crimson Arena

079. Hell Brawl

080. No Mercy

081. Call in the Fog

082. Cut Scene:Be Scolded

083. Nowhere to Go

084. Cut Scene:A Narrow Escape from Death

085. Alone in the Darkness

086. Cut Scene:Bar Conversation

087. Smoky Last Gleam

088. Sand Castle

089. ばかみたい【AKKO Special Edition】

090. パラリライ -しあわせが咲くように-【Full Spec Edition】

091. 神室町ラプソディ【Full Spec Edition】

092. 絶望頂プライド【Full Spec Edition】

093. MachineGun Kiss【Full Spec Edition】

094. ばかみたい【Taxi Driver Edition】

095. TONIGHT-restart from this night-【Full Spec Edition】

096. きっとChange myself

097. オトメタルmy life【Full Spec Edition】

098. ばかみたい【MINE Spec Edition】

099. 神室雪月花（Mobile Phone mix)

100. 24時間シンデレラ（Mobile Phone mix)

101. JUDGEMENT-審判-（Mobile Phone mix)

102. MachineGun Kiss（Mobile Phone mix)

103. 好きになれる人を好きになれたならば（Mobile Phone mix)

104. Honolulu City Lights（Mobile Phone mix)

105. rain drops（Mobile Phone mix)

106. GET TO THE TOP!（Mobile Phone mix)

107. TONIGHT-restart from this night-（Mobile Phone mix)

108. ばかみたい（Mobile Phone mix)

■ブックレット付きCDも3月4日（水）に発売予定

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties Original Soundtrack」のCDは2026年3月4日（水）に発売予定です。CD4枚組の大ボリューム、豪華ブックレットおよび購入特典オリジナルステッカーを封入。ぜひお買い求めください。

CD購入特典ステッカー ※配信版には付属しません。

【商品名】龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties Original Soundtrack

【販売価格】5,280円（税込）

【発売日】2026年3月4日（水）発売予定

【発売元】株式会社ウェーブマスター

※封入特典：オリジナルステッカー

※制作中につき、実際の商品と異なる場合があります

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。

『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。

そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。

■「龍が如く」シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

【製品概要】

商品名：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月12日（木） 発売）

価格：

パッケージ版・デジタル版 8,173円（税込8,990円）

デラックス・エディション 10,400円（税込11,440円）

※Xbox Series X|S / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

出演：

『龍が如く 極３』 黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌・渡哲也・香川照之

『龍が如く３外伝 Dark Ties』 中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。