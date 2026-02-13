【RUNWAY channel】MLB × New Era × MARK STYLER のコラボレーションアイテムを2月13日（金）から予約開始
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「MURUA（ムルーア）」「dazzlin（ダズリン）」「Ungrid（アングリッド）」「GYDA（ジェイダ）」「LAGUNAMOON（ラグナムーン）」「RESEXXY（リゼクシー）」の6ブランドは、MLB(メジャーリーグベースボール)および、スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「New Era(ニューエラ)」とのコラボレーションアイテムを公式通販サイト「RUNWAY channel（ランウェイチャンネル）」で2026年2月13日(金)より予約販売します。
MLB × New Era × MARK STYLER
特設サイト：http://s.runway-ch.jp/rc_mlb_prtimes
トレンドを発信し続けるMARK STYLERの個性溢れる6ブランドと、スポーツ、ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラ。そしてMLBの人気チームのトリプルコラボレーションは、ロゴキャップやスウェット、Tシャツなどアイテム計26型を展開。それぞれのブランドらしさと各球団のロゴが組み合わさったオリジナルアイテムです。コラボレーションアイテムの発売を記念し「RUNWAY channel」では限定ノベルティの配布を実施します。
■予約限定ノベルティについて
RUNWAY channelでMLB × New Eraとのコラボレーション商品をご予約のお客様に先着で限定ノベルティのロゴステッカーをプレゼントします。
※数量に限りがございますので、あらかじめご了承ください。
ノベルティ ロゴステッカー
■商品概要（一部）
【MLB × New Era × MURUA】バイカラーキャミソール
商品名：【MLB × New Era × MURUA】バイカラーキャミソール
価格：5,940円(税込)
カラー：ブラウン
サイズ：F
【MLB × New Era × MURUA】 フェイクレザーCAP
商品名：【MLB × New Era × MURUA】 フェイクレザーCAP
価格：6,600円(税込)
カラー：アイボリー
サイズ：F
【MLB × New Era × dazzlin】ミニロゴアートフーディ
商品名：【MLB × New Era × dazzlin】ミニロゴアートフーディ
価格：11,000円(税込)
カラー：アイボリー、グレー、ネイビー
サイズ：L
【MLB × New Era × dazzlin】サイドロゴキャップ
商品名：【MLB × New Era × dazzlin】サイドロゴキャップ
価格：7,700円(税込)
カラー：アイボリー、ブルー、ネイビー
サイズ：F
【MLB × New Era × Ungrid】フルジップパーカー
商品名：【MLB × New Era × Ungrid】フルジップパーカー
価格：11,000円(税込)
カラー：アイボリー、ライトグレー、ネイビー
サイズ：F
【MLB × New Era × Ungrid】スウェットパンツ
商品名：【MLB × New Era × Ungrid】スウェットパンツ
価格：9,900円(税込)
カラー：アイボリー、ライトグレー、ネイビー
サイズ：F
【MLB × New Era × Ungrid】ロゴキャップ
商品名：【MLB × New Era × Ungrid】ロゴキャップ
価格：6,600円(税込)
カラー：ネイビー、ブラウン、ベージュ
サイズ：F
商品名：【MLB × New Era ×GYDA】bijouショートスウェットPK
価格：12,980円(税込)
カラー：オフホワイト、アイボリー、ブラック
サイズ：F
商品名：【MLB × New Era ×GYDA】スウェットPT
価格：12,980円(税込)
カラー：オフホワイト、アイボリー、ブラック
サイズ：F
【MLB × New Era ×GYDA】bijouバイカラーキャミビスチェ
商品名：【MLB × New Era ×GYDA】bijouバイカラーキャミビスチェ
価格：6,990円(税込)
カラー：アイボリー、ブラック、その他3
サイズ：F
【MLB × New Era ×GYDA】bijouショートT/S
商品名：【MLB × New Era ×GYDA】bijouショートT/S
価格：6,990円(税込)
カラー：オフホワイト、ブラック、その他3
サイズ：F
【MLB × New Era ×GYDA】CAP
商品名：【MLB × New Era ×GYDA】CAP
価格：6,990円(税込)
カラー：アイボリー、ブラック、その他3
サイズ：F
【MLB × New Era ×LAGUNAMOON】Tshirt
商品名：【MLB × New Era ×LAGUNAMOON】Tshirt
価格：7,150円(税込)
カラー：ホワイト
サイズ：F
【MLB × New Era ×LAGUNAMOON】CAP
商品名：【MLB × New Era ×LAGUNAMOON】CAP
価格：6,050円(税込)
カラー：ブラック
サイズ：F
【MLB × New Era × RESEXXY】 SWEAT HOODIE
商品名：【MLB × New Era × RESEXXY】 SWEAT HOODIE
価格：14,300円(税込)
カラー：グレー
サイズ：F
【MLB × New Era × RESEXXY】LOGO TEE
商品名：【MLB × New Era × RESEXXY】 LOGO COMPACT TEE
価格：8,800円(税込)
カラー：ホワイト
サイズ：F
【MLB × New Era × RESEXXY】 LOGO CAP
商品名：【MLB × New Era × RESEXXY】 LOGO CAP
価格：7,700円(税込)
カラー：ネイビー、ピンク、ブルー
サイズ：F
■販売について
2026年2月13日(金) RUNWAY channel（https://runway-webstore.com/）にて予約販売開始
【New Era(R)について】
New Era(R)は米国で1920年に設立されたスポーツ・ライフスタイルブランドです。
MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。
【会社概要】
社 名：MARK STYLER株式会社
本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14
創 業：2005年11月
代表者：代表取締役社長 秋山 正則
事業概要：
１. オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売
２. 自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売
URL：http://www.mark-styler.co.jp
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.