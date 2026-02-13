令和８年度埼玉未来大学の受講生を募集

公益財団法人いきいき埼玉

　公益財団法人いきいき埼玉は、人生１００年時代を生涯現役で活躍するシニアを応援する「埼玉未来大学」（※）の令和８年度の受講生を募集します。





（※）埼玉未来大学は学校教育法に定める大学ではありません。学位の取得や学割の利用はできません。


１ 通学講座（１）ライフデザイン科１.　概要


シニアライフを安心して暮らしていくために必要な知識の習得に加え、健康長寿プログラムによる健康習慣を身につけます。


　また、人生のセカンドステージで新たな活動を始めるきっかけづくりを行います。






２.　開講学園・定員等
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40875/table/45_1_937b0e2dc7100b00a43ac7b2e45e65e6.jpg?v=202602131251 ]

※入学式は４月２４日（金曜日）に挙行いたします。


３.　授業料・授業日数

４８，０００円　・　全３０日


４.　受講資格

５０歳以上の方（令和８年４月１日現在）



（２）地域創造科


１.　概要

　ＮＰＯやボランティア団体の立ち上げと運営を学ぶ「アクティブコース」、ソーシャルビジネスの起業と経営を学ぶ「地域ビジネスコース」があります。






２.　開講コース・定員等
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40875/table/45_2_7596fbf498a047917c2ea8bb528876a4.jpg?v=202602131251 ]
３.　会場

　埼玉県県民活動総合センター


４.受講資格

　５０歳以上の方（令和８年４月１日現在）


　ただし、パソコンやスマートフォンをお持ちで、メールの送受信及び講義資料のダウンロードが可能な方



（３）専門学科


１.　概要

　セカンドステージを輝かせる専門学科です。活動に直結するノウハウを学び、地域の担い手として活動を始めることができる実践的なコースです。






２.　開講コース・定員等
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/40875/table/45_3_1e6ee68ff5c4cf300a92b584ccbf286f.jpg?v=202602131251 ]
３.　会場

　埼玉県県民活動総合センター


４.　受講資格

　５０歳以上の方（令和８年４月１日現在）



２ オンライン講座


（１）概要

　通学講座での学習が困難でも、オンライン講座ならいつでもどこでも、視聴期間中は何度でも学習できます。



◆ライフデザイン科


　ライフデザイン科通学講座と共通する４つのテーマから、シニアライフに必要な知識を学習する「ライフデザインコース」、退職後を見据えてセカンドステージに向けての準備等を学ぶ「セカンドステージ準備コース」があります。



◆地域創造科


　ＮＰＯやボランティア団体の設立・運営の導入部分を学ぶ「アクティブコース」、ソーシャルビジネスの起業・経営の導入部分を学ぶ「地域ビジネスコース」があります。また、両コースともオンラインフィールドワークがあります。






（２）開講コース・定員等
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/40875/table/45_4_dc7347aa37b28d9551527442a06451a0.jpg?v=202602131251 ]

※１.別途登校日（公開学習）１日、２.第一回公開学習受講可能、３.第二回公開学習受講可能、４.別途ｵﾝﾗｲﾝﾌｨｰﾙﾄ゛ﾜｰｸあり


※第一回公開学習：令和8年7月15日（水曜日）、第二回公開学習：令和8年12月2日（水曜日）、会場：埼玉会館


（３）開講期間
- ライフデザインコース　　
【前期】令和８年　７月～令和８年１１月
【後期】令和８年１０月～令和９年　２月
　※視聴期間は配信日から４週間。
　※各期１回、公開学習［通学］が登校日。

- セカンドステージ準備コース
【前期】令和８年　７月～令和８年　８月
【後期】令和８年１２月～令和９年　１月
　※視聴期間は開講期間内。
　※各期１回、公開学習［通学］も受講可能です。

- アクティブコース、地域ビジネスコース
【前期】令和８年　７月～令和８年　９月
【後期】令和８年１２月～令和９年　２月
　※視聴期間は開講期間内。
　※各期１回、公開学習［通学］も受講可能です。

（４）受講資格

　５０歳以上の方（令和８年４月１日現在）


　ただし、パソコンやスマートフォンをお持ちで、メールの送受信及び動画の視聴が可能な方



３ 募集期間

　令和８年３月２１日（土曜日）まで　必着


４ 申込み方法

　ホームページの申込フォーム、または所定の入学申込書を郵送でお送りください。詳しくは、埼玉未来大学ホームページでご確認ください。



【募集案内配布場所】各市町村高齢者福祉担当課、県民活動総合センター　他


【ＵＲＬ】https://www.iki-iki-saitama.jp/mirai/


５ その他

　やむを得ない事情により、中止・変更となる場合がございますので、ご了承ください。


６ 問合せ先

　公益財団法人いきいき埼玉　埼玉未来大学事務局


　電話：０４８-７２８-２２９９（日曜・祝日・休館日（2/16、3/9を除く）９時から１７時まで）