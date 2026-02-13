株式会社ディ・テクノ

【店頭＆オンラインで同時販売】描き下ろしイラストグッズが当たる！「僕の心のヤバイやつWEBくじ第2弾～You’re right beside me～」

株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原高明）は

2026年2月13日より、「僕の心のヤバイやつWEBくじ第2弾～You’re right beside me～」の販売を開始いたしました。

TVアニメ『僕の心のヤバイやつ』よりシリーズ第2弾となる、「僕の心のヤバイやつWEBくじ第2弾～You’re right beside me～」が登場です！

描き下ろしイラストを使用したグッズが「WEBくじ出張所」として全国の販売店舗と、オンラインくじサイト「WEBくじ」にて販売されます。

今回は爽やかな白いお洋服にお揃いの花の刺繍が入った「フラワースタイル」、劇場版公開にちなみお部屋でルームウェアをきてゆったり映画を見ている「おうち映画」の2つのテーマで山田と市川を描き下ろし。

また、「おうち映画」では山田と市川の他、小林、関根、吉田、市川姉を加えた可愛い描き起こしミニキャライラストも！

イラストを大きく飾れるアクリルビジュアルパネルやA3クリアポスター、同じテーマで台座を繋げて飾れるアクリルスタンド、台座に立ててもスマホなどに入れても使える台座つきアクリルカード、その他ファンならコレクションしたくなるグッズラインナップとなっております。

また、店頭限定ラストWIN賞では各テーマごとに大きなアクリルスタンドにしたデカアクリルスタンドセット！

劇場版「僕の心のヤバイやつ」と併せて、どうぞお見逃しなく。

■賞品ラインナップ

［A賞］アクリルビジュアルパネル(全2種)

［B賞］A3クリアポスター(全2種)

［C賞］アクリルスタンド(全4種)

［D賞］台座つきアクリルカード(全4種)

［E賞］A4アートボード(全5種)

［F賞］アクリルキーホルダー(全10種)

［G賞］大缶バッジ(全10種)

[オンライン限定購入特典]コースター(全10種)

一度に5枚購入するごとに必ず1枚ランダムでプレゼント

［オンライン限定ラストWIN賞］特大タペストリー(全4種)

BOXのくじを全て引き終えると必ずもらえる豪華特典

［店頭限定ラストWIN賞］デカアクリルスタンドセット(全１種)

店頭でBOXの最後のくじを引くと必ずもらえる豪華特典

［モアチャン！］くじ購入枚数がそのまま応募数に。

くじを購入されたお客様の中から抽選で5名様に「アクリルパネル」をプレゼント。

店頭で購入された方はくじ半券のシリアルコードを使って応募いただけます。(全1種)

<全賞品画像>

※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。



■サービス詳細

・サービス名

「僕の心のヤバイやつWEBくじ第2弾～You’re right beside me～」

・サービスサイトURL

https://web-kuji.jp/lotteries/bokuyaba_2nd

・『WEBくじ出張所』販売店舗リスト

https://web-kuji.jp/lotteries/bokuyaba_2nd/sale_stores

・WEBくじ公式Twitter

https://twitter.com/web_kuji

・販売価格

くじ１枚：770円（税込） ※1注文につき最大78枚まで

送料：初回のみ 770円（税込）

※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。

・販売期間

2026/2/13(金) 12:00 ～ 2026/4/9(木) 16:59

※販売期間は変更となる場合があります。



・支払い方法

クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ

・発送時期

2026年6月中旬～下旬

＜著作権表記＞

(C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会