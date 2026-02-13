M.Anelaラブコレクションより待望の新作が登場

ANELa GROUP株式会社

ANELa GROUP株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：新保真里有〈MALIA.〉）がブランドディレクションを手がける、ラボグロウンダイヤモンドを使用したジュエリーブランド「M.Anela（エムアネラ）」の、大人気ラブコレクションより新作ジュエリーを発売いたします。

2026年2月13日(金) “一粒万倍日” 12時より、公式オンラインストアにて販売開始。

今回のジュエリーは、受注会のみでの受注商品でしたがお問合せ多数により今回の発売となりました。

憧れのフルエタニティ。ハート型のダイヤモンドを贅沢にセッティング。



「Heartful(心温まる,心満たす優しさ)」な「Eternity(永遠)」の輝きを放つダイヤモンドは、途切れることなくハート型のダイヤモンドが一周連なった魅力的なフルエタニティデザインです。



ハート型のダイヤモンドが一周し、どの角度からでもダイヤモンドの輝きを感じさせ、手元を華やかに演出してくれます。



心を満たす輝きが時間を超えて永遠に輝き続けます。

発売情報

𝓜. 𝓐𝓷𝓮𝓵𝓪

発売日：2026年2月13日(金)12:00～公式オンラインストアにて発売。

イベント期間：期間限定 8%OFF（2月13日 12:00～2月17日 11:59まで）

販売ページ：https://manela.jewelry/collections/love-collection

商品詳細

LOVE FULL ETERNITY RING(ラブフルエタニティリング)

憧れのフルエタニティリング。ハート型のダイヤモンドを贅沢にセッティング。



「Heartful(心温まる,心満たす優しさ)」な「Eternity(永遠)」の輝きを放つダイヤモンドリングは、途切れることなくハート型のダイヤモンドが一周連なった魅力的なフルエタニティリングです。



ハート型のダイヤモンドが一周し、どの角度からでもダイヤモンドの輝きを感じさせ、手元を華やかに演出してくれます。



心を満たす輝きが時間を超えて永遠に輝き続けます。



拘りの仕立てとデザイン

指に優しくフィットするように匠な技術で最高の仕上げを施し、いつも身に着けて頂ける最高な着け心地をお届けします。



ハートシェイプを横向きで繋げたデザインは、大人可愛く、幸せの連鎖を感じさせる魅力的なデザインです。



フルエタニティのデザインは、360°どこから見ても同じデザインでダイヤモンドがセッティングされている為、リングが回っても同じデザインでダイヤの輝きを感じれるのが魅力的です。



ダイヤモンドを18pcs/3ct(サイズ11号の場合)

身に纏ったときにどこからでも輝くハートシェイプダイヤモンドがトータル3ctセッティングされています。

商品名：ラブフルエタニティリング

・ ダイヤモンド合計：3.0ct（ハートシェイプカット／18pcs）*サイズ11号の場合

・ ラボグロウンダイヤモンド/ 鑑定書なし

Gカラー VSクラス相当の品質を使用

・ K18ゴールド （本体／日本製）

・ サイズ：#7,#9,#11,#13,#15

※1pcのダイヤのサイズ上、上記以外のサイズ作製が不可能となります。

また、サイズをお直しするスペースがない為、サイズ直しも不可能となります。

・ 販売価格：\470,000~550,000（税込）

LOVE TENNIS BRECELET(ラブテニスブレスレット)

ハート型のダイヤモンドを贅沢にセッティングし、贅沢な輝きが手首を纏う



「Heartful(心温まる,心満たす優しさ)」な「Eternity(永遠)」の輝きを放つダイヤモンドブレスレットは、途切れることなくハート型のダイヤモンドが一周連なった魅力的なテニスブレスレットです。



ハート型のダイヤモンドが一周し、どの角度からでもダイヤモンドの輝きを感じさせ、手首を華やかに演出してくれます。



心を満たす輝きが時間を超えて永遠に輝き続けます。



拘りの仕立てとデザイン

滑らかな動きが煌めきを増やすように匠な技術で最高の仕上げを施し、いつも身に着けて頂ける最高な着け心地をお届けします。



ハートシェイプを横向きで繋げたデザインは、大人可愛く、幸せの連鎖も感じさせる魅力的デザインのテニスブレスレットです。



金具部分にもダイヤモンドをセッティングし、隅から隅まで輝きを放ちます。



ご使用方法



着用の際は、金具箱部分を掴み、カチッと音がするまで差し込み部分を金具箱部分へ差し込みます。

しっかり固定されましたら、金具のサイドに取り付けられたセーフティー金具を倒します。

商品名：ラブテニスブレスレット

・ ダイヤモンド合計：8.0ct（ハートシェイプカット／42pcs）*全長約16cmの場合

16cm 8.0ctup 42ピース K18YG

17cm(17.5cm) 45ピース K18YG

18cm(18.5cm) 48ピース K18YG

・ ラボグロウンダイヤモンド/ 鑑定書なし

Gカラー VSクラス相当の品質を使用

・ K18YGイエローゴールド （本体／日本製）

・ 長さ：16cm(42ピース)・17cm(17.5cm)(45ピース)・18cm(18.5cm)(48ピース)

※1pcのダイヤのサイズ上、上記以外のサイズ作製が不可能となります。

また、サイズをお直しするスペースがない為、サイズ直しも不可能となります。

・ 販売価格：\1,680,000~1,880,000（税込）

M.Anela brand message

女性の魅力を最大限に引き出してくれる宝石、ダイヤモンド。

わたしは生まれて、物心つく頃には、ドレスアップする楽しみやメイクアップする楽しみを知り、いつの日かパートナーにギフトされたダイヤモンドを見て心躍る気持ちになりました。

人生で起きた悲しい出来事、大きな喪失感と共に心に傷を負いました。

そしてその頃、人生で初めて自分で自分に贈ったのがワンポイントのダイヤモンドピアス。

このジュエリーとの出会いを機に「愛とは何か」を深く考えるきっかけとなりました。

誰かにもらうものではない“自分への愛”について、自分で自分を大切にすることの大切さを知ることができました。

わたしは自分の御守りジュエリーとして日々つけています。

このジュエリーとの出会いが自分にとって

“目には見えない大切なもの”を感じるきっかけになれたら…(ハート)

最後に。鉱山を地中深く掘り争いをも生むダイヤモンド発掘。

誰よりも光り輝くダイヤモンドを見つけるために誰かが傷つけ合うことのない未来を、

このサステナブルダイヤモンドによって誰かが悲しむ世の中ではなくなることを心から祈っております。

お問い合わせ先

株式会社Anjo do mar

M.Anela

URL：https://manela.jewelry/

E-MAIL：info@manela.jewelry

Instagram：https://www.instagram.com/m.anela_jewelry