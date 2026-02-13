服飾雑貨メーカー川辺株式会社 30種目のスポーツを楽しむ猫たちをモチーフにしたオリジナルブランド『NO SPORTS NO LIFE』新発売！
スポーツを全力で楽しむ猫たちが大集合！
2026年は世界がスポーツの熱気に包まれる年。
30種目のスポーツに挑戦する猫たちをモチーフにした、遊び心あふれるオリジナルブランドが誕生しました。
躍動感、集中力、そして思わず笑ってしまう愛嬌までーー
スポーツの魅力を猫目線で表現しています。
勝っても負けても、主役は猫！
見ているだけで楽しい気持ちになれるユーモア溢れるブランドです。
特設サイト :
https://kawabeplus.com/pages/no-sports-no-life
オンラインストア :
https://shop.kawabe.co.jp/collections/nosportsnolife
■手ぬぐい
●手ぬぐい 価格:各\1,650(税込) サイズ:約32×H90cm
手ぬぐい全面に競技のワンシーンを詰め込んだデザイン。
拭いたり包んだりといった使い方だけでなく、アートとして飾るのもおすすめです。
目にする度に猫たちのスポーツ精神を楽しめます。
■バッグ
●バッグ 価格:各\4,950(税込) サイズ:約W35×H53×D12cm
重なり合うメッシュがカラフルで立体的な印象を生むバッグ。
透け感のあるベースに密度ある刺繍を施し、奥行きのあるデザインに仕上げています。
コーディネートの主役になる存在感があり、軽くて持ちやすいのもポイントです。
■フラットポーチ
●フラットポーチ 価格:各\2,750(税込) サイズ:約W24×H18cm
バッグと同じ2層のメッシュと刺繍を取り入れたポーチ。
揃えて使うことで、シリーズならではの世界観がより引き立ちます。
■タオルポーチ
●タオルポーチ 価格:各\1,320(税込) サイズ:約W13×H22cm
500mlのペットボトルがすっぽり入る縦長タイプのポーチ。
タオル素材なので、水滴をしっかり吸収してバッグの中も安心です。
上部ファスナー付きで持ち運びやすく、歯ブラシや小物も収納できる多用途ポーチです。
スポーツ観戦やアウトドアシーンにもおすすめです。
●全ラインナップ
『NO SPORTS NO LIFE』では、売上の一部を、スポーツを通じた社会貢献活動を支援するため、
独立行政法人日本スポーツ振興センターに寄付させていただきます。
スポーツ振興基金への寄付を通じて、健康増進・教育・平等・地域活性化といったSDGsの目標に貢献していきます。
■発売：川辺株式会社
発売時期：2026年2月中旬販売予定
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場
※店舗により発売日が前後する可能性もございます。
●問い合わせ先
・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/
・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)
※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
●企画・デザイン・製造 各種OEMに関するご相談
https://www.kawabe.co.jp/contact/oem.html
●Official Web Site
https://www.kawabe.co.jp/
●Official Online Shop
https://shop.kawabe.co.jp/
●Instagram：intermode_kawabe_onlineshop
https://www.instagram.com/intermode_kawabe_onlineshop/
●X：@intermodekawabe
https://twitter.com/intermodekawabe