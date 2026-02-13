服飾雑貨メーカー川辺株式会社　30種目のスポーツを楽しむ猫たちをモチーフにしたオリジナルブランド『NO SPORTS NO LIFE』新発売！

川辺株式会社

スポーツを全力で楽しむ猫たちが大集合！

2026年は世界がスポーツの熱気に包まれる年。

30種目のスポーツに挑戦する猫たちをモチーフにした、遊び心あふれるオリジナルブランドが誕生しました。

躍動感、集中力、そして思わず笑ってしまう愛嬌までーー

スポーツの魅力を猫目線で表現しています。



勝っても負けても、主役は猫！

見ているだけで楽しい気持ちになれるユーモア溢れるブランドです。

特設サイト :https://kawabeplus.com/pages/no-sports-no-lifeオンラインストア :https://shop.kawabe.co.jp/collections/nosportsnolife

■手ぬぐい

●手ぬぐい 価格:各\1,650(税込) サイズ:約32×H90cm

手ぬぐい全面に競技のワンシーンを詰め込んだデザイン。

拭いたり包んだりといった使い方だけでなく、アートとして飾るのもおすすめです。

目にする度に猫たちのスポーツ精神を楽しめます。

■バッグ

●バッグ 価格:各\4,950(税込) サイズ:約W35×H53×D12cm

重なり合うメッシュがカラフルで立体的な印象を生むバッグ。

透け感のあるベースに密度ある刺繍を施し、奥行きのあるデザインに仕上げています。

コーディネートの主役になる存在感があり、軽くて持ちやすいのもポイントです。

■フラットポーチ

●フラットポーチ 価格:各\2,750(税込) サイズ:約W24×H18cm

バッグと同じ2層のメッシュと刺繍を取り入れたポーチ。

揃えて使うことで、シリーズならではの世界観がより引き立ちます。

■タオルポーチ

●タオルポーチ 価格:各\1,320(税込) サイズ:約W13×H22cm

500mlのペットボトルがすっぽり入る縦長タイプのポーチ。

タオル素材なので、水滴をしっかり吸収してバッグの中も安心です。

上部ファスナー付きで持ち運びやすく、歯ブラシや小物も収納できる多用途ポーチです。

スポーツ観戦やアウトドアシーンにもおすすめです。

●全ラインナップ

『NO SPORTS NO LIFE』では、売上の一部を、スポーツを通じた社会貢献活動を支援するため、

独立行政法人日本スポーツ振興センターに寄付させていただきます。

スポーツ振興基金への寄付を通じて、健康増進・教育・平等・地域活性化といったSDGsの目標に貢献していきます。

■発売：川辺株式会社

発売時期：2026年2月中旬販売予定

販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場

※店舗により発売日が前後する可能性もございます。

